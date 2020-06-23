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Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова 

Lenta.ru и ещё 70 21 минуту назад
Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
Фото: Владимира Трефилова / РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление актрисы Кристины Асмус о разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым в беседе с «Пятым каналом».
«Чужая душа — потемки. Я не думаю, что причиной является карантин. Что в карантине, что вне карантина, отношения могут меняться», — сказал продюсер. Пригожин добавил, что у каждого есть «скелеты в шкафу».
О разводе с Харламовым Асмус написала 22 июня в Instagram. Она пояснила, что к такому решению супруги пришли давно, около года назад. В свою очередь Харламов также в социальной сети поблагодарил жену за восемь лет совместной жизни, отметив, что их отношения переходят «в другую стадию».
Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году, через год у них родилась дочь Анастасия.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Иосиф Пригожин
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