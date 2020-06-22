Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова полностью разделась в Instagram. Мария Лопатова снялась на фоне пустынного пейзажа едва прикрыв самые интимные места. Автором снимка стала ее дочь. Об этом сообщает Life.

«Я решила посвятить себя науке. Я подумала, что исследования, научные статьи, «переменные» — мой конёк!:))))))) кстати, тело и органы я тоже «завещала» науке», — сообщила Лопатова поклонникам.

«Прикольно и смело! Друзья сына будут показывать друг другу! Может поорут с этого, а может и пофантазируют!» — прокомментировала снимок одна из пользовательниц социальной сети.

«Мама Стифлера», — лаконично подытожил другой.