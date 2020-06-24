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В семье певицы Натали случилось горе 

Экспресс газета и ещё 5 47 минут назад
В семье певицы Натали случилось горе
Фото: Instagram
У певицы Натали умер отец
Накануне Натали сообщила поклонникам, что в ее семье случилось горе. Ушел из жизни отец певицы: 70-летний Анатолий Миняев.
Трагедия произошла буквально на днях. О причинах смерти певица распространяться не стала.
«Мой, наш папочка — Миняев Анатолий Николаевич! Отец троих детей! Наш спортсмен в юности, легкоатлет! Наш начальник! Наш главный энергетик! "Оргстекло"! Наш садовод, помидорный король! Мой навеки родной, любимый, драгоценный папка! Отпраздновал в феврале свое 70-летие! И на днях покинул нас… Трогательное видео сделал мой брат Максим. Большой семьей, конечно, легче нести утрату… Скорбим. Дети, жена, внуки… Любимый…», — поделилась своими эмоциями Натали.
Артистка также опубликовала видео, на котором показала кадры с участием своего папы и почтила память родителя. Поклонники в комментариях выражают соболезнования Натали и ее семье, а еще недавно восторгались тому, как хорошо выглядит 46-летняя певица.
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