Послание подруги Ефремова стало сенсацией

Актриса, поэт и известная в русскоязычных кругах США телеведущая Валерия Коренная на свой странице в Facebook опубликовала открытое письмо по поводу нынешней ситуации с Михаилом Ефремовым , с которым училась на одном курсе в Школе-студии МХАТ. Послание стало сенсацией во всем актерском мире.

— Миша, мы с тобой знаем друг друга без малого 40 лет, — написала Валерия Коренная. — Ты — мой сокурсник, мой верный друг юности… Твои мама и папа — очень близкие и дорогие мне люди. Им было бы невыносимо видеть то, что произошло. Дорог мне и ты.

В 1990 году, будучи актрисой театра «Сатирикон», Валерия эмигрировала в США вместе с родителями (ее папа Николай Коренной — один из лучших джазовых гитаристов). А спустя годы в американской телепередаче актера и дипломированного психотерапевта Александра Рапопорта «Школа разума» Коренная неожиданно призналась, что много лет страдала алкоголизмом, как и ее студенческий друг Ефремов:

— Я пила. Это была сильная алкогольная зависимость. Причем могла выпить очень много и не быть пьяной. В США я приехала вместе с этой болезнью. Привезла ее из СССР. В Америке родила ребенка и все равно продолжала пить. На Рождество 1999 года меня впервые остановила американская полиция. Меня должны были посадить в тюрьму, поскольку я была очень пьяная, но полицейский меня отпустил. С тех пор я не употребляю алкоголь, а все праздники встречаю с соком. Ко мне стала возвращаться реальная жизнь, и я та, какой должна быть по своей природе.

На вопрос Александра Григорьевича: «Когда вы начали пить?» — Валерия честно ответила: — Со студенческой скамьи в Школе-студии МХАТ.

В своем открытом письме Ефремову она тоже сообщила об этом:

— Эти две строчки я написала лет 20 назад: «Пить начинали сообща, бросаем же поодиночке».

Валерия первая из всей актерской братии заявила, что спиртное и дурь убивали не только личность Михаила, но и талант:

— Все плохое в твоей жизни делают алкоголь и наркотики. Говорят, талант не пропьешь. Увы, спивающаяся личность тянет за собой талант. Даже самый большой талант не может соперничать с этим ядом, который сильнее самого сильного человека. То, что ты, стеснительно посмеиваясь у Дудя, называл пьянством, на самом деле — алкоголизм. Ты знаешь это и без меня…

«Мама не похвалила ни разу»

Во время своих приездов в Нью-Йорк Ефремов встречался с Коренной. Они успели записать передачу «У нас в гостях» для телеканала RTN. В ней Михаил Ефремов весело рассказывал о том, что в одиночку никогда не пьет.

Актриса, бывшая жена одного из друзей Ефремова, рассказала «Экспресс газете», почему Михаил не мог обходиться без допинга:

— Однажды на кухне с моим теперь уже бывшим мужем — представителем режиссерской династии — Ефремов говорил о наркотиках и алкоголе. Никогда не забуду слова Миши о том, что без них он не может играть: «Я робкий, зажатый, трудный человек, и алкоголь раскрепощает меня. Как выпью, так прямо прет».

Валерия Коренная в своем открытом письме тоже говорит об этом:

— Не бойся бросить пить. Если ты думаешь, что потеряешь кураж или талант, ты ошибаешься. И то, и другое станет ярче, поверь мне.

Лет пять назад в интервью автору этих строк Ефремов рассказывал, что его мама — театральный педагог Алла Покровская (теперь уже покойная) — всегда предъявляла к нему повышенные требования:

— Мама ни разу в жизни меня не похвалила как артиста. Только всегда ругала. Но я предполагаю, что маме понравилось, как я сыграл Петю Копейкина в детском фильме «Когда я стану великаном». Точнее, я прочитал восхищение в ее глазах и надежду. А было мне тогда 14 лет. Если бы я не увидел эту надежду в глазах мамы, которую люблю больше всех на свете, боготворю ее и преклоняюсь перед ней, то не стал бы артистом, правда.

— Возможно, мама Михаила или его отец Олег Ефремов с неба таким страшным образом решили остановить сына от гибели — алкоголизма. Видимо, другого способа не было, — предположила заслуженная артистка России, педагог Алена Архангельская-Галич , которая в свое время пыталась лечить от алкоголизма поэтессу Нику Турбину. Ника была ее ученицей, жила в ее квартире в центре Москвы. У Ники тоже был наследственный алкоголизм, и она погибла в 27 лет.

За комментарием я обратилась к сестре Михаила Олеговича — театроведу Анастасии Ефремовой. Ведь ее знаменитому брату сейчас необходимо профессиональное лечение, забила тревогу я.

— Это решит сам Миша. Он пришел в себя и сам занимается своей судьбой, — коротко ответила Анастасия. — К сожалению, у меня сейчас нет доступа к брату, и все вопросы решает его жена Соня.

Домашний арест разделил Ефремова и с предполагаемой возлюбленной — актрисой театра «Современник» Дарьей Белоусовой , которая приютила его в своей квартире после катастрофы вплоть до того, как его забрали в полицию, а потом определили меру пресечения в суде.

— Конечно, Даша его любовница, — поделился с нами информированный источник. — Причем Дарья сама добивалась Ефремова. Он сначала вообще не обращал на нее внимания. Красавицей ее назвать трудно. Даша писала ему стихи, едва ли не пела серенады… В общем, соблазнила Мишу. Конечно, он не дурак и из семьи не собирался уходить, но с Дарьей крутил роман, о чем хорошо известно и жене, и всему «Современнику».

Белоусова заменила крестной матери Ефремова Галине Волчек некогда ее любимую Чулпан Хаматову . Забавно, что Дарья была женой брата Чулпан — Шамиля Хаматова и при Волчек была занята буквально во всех премьерах театра. А после трагедии не стала публично защищать Ефремова от травли. В отличие от той же Коренной.