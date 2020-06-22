Дочь Задорнова рассказала о родителях

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Дочь сатирика Михаила Задорнова Елена опубликовала стихотворение, в котором рассказала, что отец любил ее мать Алену Бомбину «до самой смерти». Свой пост она сопроводила совместными фотографиями родителей.

В своем стихотворении Елена Задорнова отметила необычную хронологию отношений отца и матери (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены):

Ну что, все обнулились?

Мне далеко за Двадцать.

Родители Женились,

Мне стукнуло Шестнадцать.

Любовь не Безнадёжна,

Я Суть её Лелею…

И брезгую Безбожьем,

Врагов пусть одолеет

Инфарктом Миокарда,

И, повторяю снова,

Я родилась Бастардом

Ещё до Джона Сноуа.

Она отметила, что свадьба родителей прошла в усадьбе, но была «в меру скоромной».

Хочу сказать, Поверьте,

В красивейшей Обраме,

Любил до самой Смерти

Мой Папа Мою Маму…

Как сообщал «Рамблер», Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года на 70-м году жизни. Сатирик страдал от онкологического заболевания.