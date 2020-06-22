Дочь Задорнова рассказала о родителях

Дочь сатирика Михаила Задорнова Елена опубликовала стихотворение, в котором рассказала, что отец любил ее мать Алену Бомбину «до самой смерти». Свой пост она сопроводила совместными фотографиями родителей.
В своем стихотворении Елена Задорнова отметила необычную хронологию отношений отца и матери (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены):
Ну что, все обнулились?
Мне далеко за Двадцать.
Родители Женились,
Мне стукнуло Шестнадцать.
Любовь не Безнадёжна,
Я Суть её Лелею…
И брезгую Безбожьем,
Врагов пусть одолеет
Инфарктом Миокарда,
И, повторяю снова,
Я родилась Бастардом
Ещё до Джона Сноуа.
Она отметила, что свадьба родителей прошла в усадьбе, но была «в меру скоромной».
Хочу сказать, Поверьте,
В красивейшей Обраме,
Любил до самой Смерти
Мой Папа Мою Маму…
Как сообщал «Рамблер», Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года на 70-м году жизни. Сатирик страдал от онкологического заболевания.