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«Я родилась бастардом»: дочь Задорнова рассказала о родителях 

Мария Иванова и ещё 1 1 час назад
Дочь Задорнова рассказала о родителях
Фото: РИА Новости
Дочь сатирика Михаила Задорнова Елена опубликовала стихотворение, в котором рассказала, что отец любил ее мать Алену Бомбину «до самой смерти». Свой пост она сопроводила совместными фотографиями родителей.
В своем стихотворении Елена Задорнова отметила необычную хронологию отношений отца и матери (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены):
Ну что, все обнулились?
Мне далеко за Двадцать.
Родители Женились,
Мне стукнуло Шестнадцать.
Любовь не Безнадёжна,
Я Суть её Лелею…
И брезгую Безбожьем,
Врагов пусть одолеет
Инфарктом Миокарда,
И, повторяю снова,
Я родилась Бастардом
Ещё до Джона Сноуа.
Она отметила, что свадьба родителей прошла в усадьбе, но была «в меру скоромной».
Хочу сказать, Поверьте,
В красивейшей Обраме,
Любил до самой Смерти
Мой Папа Мою Маму…
Как сообщал «Рамблер», Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года на 70-м году жизни. Сатирик страдал от онкологического заболевания.
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Шоу-бизнес , Михаил Задорнов
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