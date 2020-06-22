Блёданс показала быстрый способ увеличения губ 

Актриса Эвелина Блёданс на своей странице в Instagram продемонстрировала, как гримеры создают ей образ гламурной блондинки с Рублёвки. Речь, в частности, идет об огромных губах.

На опубликованной видеозаписи запечатлен процесс наложения специальных накладок, которые значительно увеличивают объем губ.

Бледанс включила камеру мобильного, когда уже была «усовершенствована» верхняя губа. Несколько секунд — и нижняя также стала намного пухлее. Обе впоследствии были густо покрыты розовой помадой.

«Вчера чуть не стерла свои #губы до дыр, никак не могла клей удалить.

И только после бараньих рёбрышек клей ушёл», — подписала ролик артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики звезды пришли в восторг от того, что им удалось заглянуть за кулисы популярной программы с участием любимой актрисы. Многие восхитились работой гримеров, однако нашлись и те, кто остался не доволен получившимся результатом.

«Не губы, а пельмени, даже хинкали», — отметил пользователь под ником khaliapin9.

«Фу мерзость!» — выразил негодование visotsky_igor.

«Чучундра» — написала zhannazhanuzakovna.

Ранее, как сообщал «Рамблер», помощники бывшей звезды «Уральских пельменей» рассказали о том, как «мастерили» для Михалковой четвёртый размер груди, когда она играла роли знойных красоток.