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Блёданс показала быстрый способ увеличения губ 

Павел Тиунов и ещё 1 1 час назад
Блёданс показала быстрый способ увеличения губ
Фото: РИА Новости
Актриса Эвелина Блёданс на своей странице в Instagram продемонстрировала, как гримеры создают ей образ гламурной блондинки с Рублёвки. Речь, в частности, идет об огромных губах.
На опубликованной видеозаписи запечатлен процесс наложения специальных накладок, которые значительно увеличивают объем губ.
Бледанс включила камеру мобильного, когда уже была «усовершенствована» верхняя губа. Несколько секунд — и нижняя также стала намного пухлее. Обе впоследствии были густо покрыты розовой помадой.
«Вчера чуть не стерла свои #губы до дыр, никак не могла клей удалить.
И только после бараньих рёбрышек клей ушёл», — подписала ролик артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Подписчики звезды пришли в восторг от того, что им удалось заглянуть за кулисы популярной программы с участием любимой актрисы. Многие восхитились работой гримеров, однако нашлись и те, кто остался не доволен получившимся результатом.
«Не губы, а пельмени, даже хинкали», — отметил пользователь под ником khaliapin9.
«Фу мерзость!» — выразил негодование visotsky_igor.
«Чучундра» — написала zhannazhanuzakovna.
Ранее, как сообщал «Рамблер», помощники бывшей звезды «Уральских пельменей» рассказали о том, как «мастерили» для Михалковой четвёртый размер груди, когда она играла роли знойных красоток.
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Шоу-бизнес , Эвелина Бледанс
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