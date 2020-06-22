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Пользователи Сети заподозрили Бузову в беременности 

Вечерняя Москва и ещё 1 50 минут назад
Бузову заподозрили в беременности
Фото: instagram.com/buzova86
Певица Ольга Бузова на своей странице в соцсети выложила фото с романтической прогулки на катере с возлюбленным, блогером Давидом Манукяном. Пара на снимке сидит в обнимку и выглядит счастливой. Из-за подписи к фото фанаты телеведущей заподозрили ее в беременности.
— Любовь внутри меня, любовь вокруг меня. Жизнь прекрасна, наслаждайтесь мои хорошие каждым днем, — написала Бузова в Instagram.
Многие подписчики расценили это сообщение как намек на ожидание ребенка певицей.
«Любовь внутри меня… Она беременна!»; «Беременность!»; «Оля, когда малыши?» — написали пользователи.
Позже Бузова еще больше подогрела слухи о беременности.
— И все-таки все самое лучшее случается неожиданно. Всем хорошего вечера, а я пока не могу вам сказать кое-что, — ответила телеведущая на комментарии поклонников.
Теперь фанаты уверены, что Бузова в интересном положении.
Напомним, что 34-летняя Ольга Бузова и 27-летний Давид Манукян вместе всего 10 месяцев, но уже строят планы на совместную жизнь. Певица называет блогера мужчиной всей жизни, а он примеряет к певице свою фамилию.
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Шоу-бизнес , Ольга Бузова
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