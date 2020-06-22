Экс-жена «Иванушки» снялась полностью обнаженной

Мария Лопатова поделилась со своими подписчиками в Сети откровенным кадром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Lopatova (@mashalopatova) 21 Июн 2020 в 12:24 PDT Бывшая гражданская жена музыканта Андрея Григорьева-Апполонова из «Иванушек» 41-летняя Мария Лопатова в Instagram разместила откровенный кадр. На фотографии она расположилась на кушетке. Девушка полностью обнажена. Мария лишь слегка прикрывает руками свои прелести.

«Я решила посвятить себя науке. Я подумала, что исследования, научные статьи, «переменные» — мой конек! Кстати, тело и органы и тоже «завещала» науке».

В хештегах Мария Лопатова написала: «Без фильтра», «Эротика», «Интим не предлагать». Напомним, что с рыжим из «Иванушек» Мария Лопатова, дочь прославленного баскетболиста чемпиона мира по баскетболу Андрея Лопатова были три года. В какой-то момент девушка забеременела, но у нее случился выкидыш. После этого отношения с музыкантом начали портиться и спустя какое-то время они приняли решение расстаться.