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«Интим не предлагать»: бывшая жена рыжего из «Иванушек» снялась полностью обнаженной 

Teleprogramma.pro и ещё 2 4 часа назад
Экс-жена «Иванушки» снялась полностью обнаженной
Фото: globallookpress.com
Мария Лопатова поделилась со своими подписчиками в Сети откровенным кадром.
Бывшая гражданская жена музыканта Андрея Григорьева-Апполонова из «Иванушек» 41-летняя Мария Лопатова в Instagram разместила откровенный кадр. На фотографии она расположилась на кушетке. Девушка полностью обнажена. Мария лишь слегка прикрывает руками свои прелести.
«Я решила посвятить себя науке. Я подумала, что исследования, научные статьи, «переменные» — мой конек! Кстати, тело и органы и тоже «завещала» науке».
В хештегах Мария Лопатова написала: «Без фильтра», «Эротика», «Интим не предлагать». Напомним, что с рыжим из «Иванушек» Мария Лопатова, дочь прославленного баскетболиста чемпиона мира по баскетболу Андрея Лопатова были три года. В какой-то момент девушка забеременела, но у нее случился выкидыш. После этого отношения с музыкантом начали портиться и спустя какое-то время они приняли решение расстаться.
Сейчас Лопатова замужем за, пожалуй, самым известным российским баскетболистом последних десятилетий Андреем Кириленко. У них трое совместных детей. Кроме того, Лопатова и Кириленко в 2009 году удочерили девочку по имени Александра. Как рассказывала жена баскетболиста, только в браке с Кириленко она по-настоящему обрела счастье.
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Шоу-бизнес , Другое , Андрей Кириленко , Мария Лопатова
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