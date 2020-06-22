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СМИ: кулинарный бизнес Пригожина и Валерии на грани банкротства 

Киноафиша и ещё 1 52 минуты назад
Бизнес Пригожина и Валерии на грани банкротства
Фото: РИА Новости
На полезное питание марки No Secret by Valerya нет спроса.
Недавно Иосиф Пригожин публично заявил о бедственном положении артистов, в которое они попали из-за пандемии коронавируса, и получил много критических замечаний в свой адрес, причем даже от собственных коллег. Теперь стало известно, что в бедственном положении оказался бизнес продюсера и его жены по производству и распространению диетического питания.
Компанию «Гуд Фуд Стайл» Пригожин и Валерия основали вместе с артистом Эмином Агаларовым два года назад и запатентовали марку No Secret by Valerya, под которой производились диетические продукты питания. Сначала бизнес был достаточно популярным. Однако вскоре спрос на продукцию снизился, поэтому компания начала терпеть убытки. В настоящее время предприятие остается «в минусе» почти на пять миллионов рублей и находится на грани банкротства.
Когда государство стало выделять компенсационные выплаты компаниям, пострадавшим от пандемии, Пригожин тоже подал заявку на получение МРОТ на каждого сотрудника в размере 12130 рублей. Однако ему было отказано в получении компенсации, поскольку продюсер уволил часть сотрудников еще в марте до объявления карантинных мер.
Тем не менее звездные супруги пока не делали публичных заявлений по данному вопросу, а на странице компании в Instagram покупателям по-прежнему предлагают широкий ассортимент полезных продуктов.
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Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин
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