Бизнес Пригожина и Валерии на грани банкротства

На полезное питание марки No Secret by Valerya нет спроса.

Недавно Иосиф Пригожин публично заявил о бедственном положении артистов, в которое они попали из-за пандемии коронавируса, и получил много критических замечаний в свой адрес, причем даже от собственных коллег. Теперь стало известно, что в бедственном положении оказался бизнес продюсера и его жены по производству и распространению диетического питания.

Компанию «Гуд Фуд Стайл» Пригожин и Валерия основали вместе с артистом Эмином Агаларовым два года назад и запатентовали марку No Secret by Valerya, под которой производились диетические продукты питания. Сначала бизнес был достаточно популярным. Однако вскоре спрос на продукцию снизился, поэтому компания начала терпеть убытки. В настоящее время предприятие остается «в минусе» почти на пять миллионов рублей и находится на грани банкротства.

Когда государство стало выделять компенсационные выплаты компаниям, пострадавшим от пандемии, Пригожин тоже подал заявку на получение МРОТ на каждого сотрудника в размере 12130 рублей. Однако ему было отказано в получении компенсации, поскольку продюсер уволил часть сотрудников еще в марте до объявления карантинных мер.

Тем не менее звездные супруги пока не делали публичных заявлений по данному вопросу, а на странице компании в Instagram покупателям по-прежнему предлагают широкий ассортимент полезных продуктов.