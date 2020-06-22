Бизнес Валерии и Пригожина почти умер 

Telegram-канал Mash сообщил , что кулинарный бизнес продюсера Иосифа Пригожина и его супруги, певицы Валерии оказался на грани разорения.

По данным Mash, компания «Гуд Фуд Стайл», продающая здоровое питание под брендом No Secret by Valerya, обратилась за помощью.

Канал отмечает, что Пригожин запустил этот бизнес в 2018 году вместе с Валерией и Эмином Агаларовым, а уже через год он якобы ушел в минус на 4,7 миллиона рублей.

Как утверждает Mash, в мае компания обратилась за выплатами минимального размера оплаты труда на своих сотрудников. Однако в налоговой выяснили, что часть сотрудников компании была уволена в марте, поэтому в выплате было отказано.

При этом сам Пригожин заявил «Вечерней Москве», что никак не связан с компанией «Гуд Фуд Стайл».

Как писал «Рамблер», ранее Пригожин заявил, что артисты из-за коронавируса оказались в «чудовищной» ситуации. По его словам, кризис коснулся даже самых востребованных артистов, все они сейчас «практически бедствуют и проедают то, что удалось в свое время скопить».