Стали известны подробности отношений Гагариной и Исхакова 

Как сообщал «Рамблер», Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году. В 2017-м у них родилась дочь. В мае в СМИ появилась информация, что певица и фотограф решили расстаться, не живут вместе на протяжении уже нескольких месяцев, но пока не начали бракоразводный процесс. Причиной разрыва музыкальный продюсер Олеся Сазыкина назвала скромные заработки Исхакова.

Сегодня Дмитрий Исхаков прокомментировал ситуацию.

«Мы больше не живём вместе, — написал он.

Фотограф подчеркнул, что они с Полиной Гагариной «сохраняют нормальные отношения» и «продолжают с любовью заботиться о детях».

В комментариях к записи пользователи соцсети заявили, что до последнего не верили в то, что пара решила расстаться.

«Не могу поверить. Были образцом для многих…», — отметила ann_bakhitova.