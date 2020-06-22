«Мы больше не живем вместе»

Дмитрий Исхаков после месяца слухов и домыслов о разрыве с Полиной Гагариной подтвердил, что они с артисткой расстались. Фотограф сделал официальное заявление на своей странице в инстаграме.

«Мы больше не живет вместе», — написал Исхаков, добавив, что им с Полиной удалось сохранить «нормальные отношения» и они продолжают общаться и «с любовью заботиться о детях». View this post on Instagram A post shared by Дмитрий Исхаков (@isxakov) on Jun 22, 2020 at 5:14am PDT

Гагарина со своей стороны пока не давала никаких комментариев и продолжает постить в личном аккаунте позитивные фотографии с детьми и рассказывать, как они прекрасно проводят вместе время.

Собственно, повода горевать именно сейчас у Полины нет, ведь, по слухам, они с Исхаковым разбежались еще в прошлом году, так что к одиночеству наставница шоу «Голос» привыкла. И даже, если верить соцсетям, успела завести интрижку с личным инструктором по фитнесу Вячеславом Дайчевым, любовником ее коллеги Алексы.

Напомним, о расставании Гагариной и Исхакова судачат уже давно, но в конце мая появились более менее достоверные сведения, что фотограф съехал от Полины полгода назад. Состоялся ли официальный развод пары, пока доподлинно не известно. Зато инсайдеры утверждают, что никакого громкого процесса не будет, потому что делить экс-супругам нечего: все имущество певица заберет себе и сама же будет воспитывать их 3-летнюю дочь Мию.