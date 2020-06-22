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Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль 

РИА Новости 53 минуты назад
Объяснено решение Ефремова сесть пьяным за руль
Фото: РИА Новости
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "Собеседнику" назвал причину, по которой его подзащитный сел пьяным за руль.
По его словам, в день, когда случилось ДТП, был православный праздник, поэтому Ефремов употребил спиртное. В тот же день ему с Украины позвонил друг, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу и находятся в тяжелом состоянии. Поскольку границы с Украиной на данный момент закрыты, приятель актера попросил его съездить в больницу и помочь по возможности.
"Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания", — заключил Пашаев.
Он отверг версию, согласно которой Ефремов выпил из-за признания дочери Анны Марии в нетрадиционной ориентации.
На позапрошлой неделе Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. В результате ДТП умер 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Против актера возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. По результатам экспертизы, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него также обнаружили следы наркотиков.
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Шоу-бизнес , Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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