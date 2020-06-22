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Пугачева вновь станет бабушкой 

Алиса Селезнёва и ещё 6 32 минуты назад
Пугачева вновь станет бабушкой
Фото: ТАСС
Певица Алла Пугачева скоро вновь станет двоюродной бабушкой. Об этом телеканалу НТВ заявил племянник артистки Влад Пугачев.
По его словам, в сентябре они с женой Гузель ожидают рождения дочери.
Однако сейчас Влад Пугачев находится в больнице с обострением панкреатита.
«Все хотят повесить на меня алкоголь или наркотики. Я не пью. У меня панкреатит, он давно вообще установлен. Просто сейчас обострение пришло. Киста у меня в поджелудочной», — пояснил он.
При этом племянник певицы подчеркнул, что не афиширует, что он родственник Пугачевой, и лечится на общих основаниях.
«Рамблер» писал, что ранее Влад Пугачев проходил лечение от наркотической зависимости, а знаменитая тебя была вынуждена заботиться о его сыне. В 2016 году мальчик, названный в честь младшего брата певицы Евгением, был усыновлен, однако, несмотря на это, Влад Пугачев надеется вернуть родительские права.
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Шоу-бизнес , Алла Пугачева , НТВ
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