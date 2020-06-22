Пугачева вновь станет бабушкой 

Певица Алла Пугачева скоро вновь станет двоюродной бабушкой. Об этом телеканалу НТВ заявил племянник артистки Влад Пугачев.

По его словам, в сентябре они с женой Гузель ожидают рождения дочери.

Однако сейчас Влад Пугачев находится в больнице с обострением панкреатита.

«Все хотят повесить на меня алкоголь или наркотики. Я не пью. У меня панкреатит, он давно вообще установлен. Просто сейчас обострение пришло. Киста у меня в поджелудочной», — пояснил он.

При этом племянник певицы подчеркнул, что не афиширует, что он родственник Пугачевой, и лечится на общих основаниях.

«Рамблер» писал, что ранее Влад Пугачев проходил лечение от наркотической зависимости, а знаменитая тебя была вынуждена заботиться о его сыне. В 2016 году мальчик, названный в честь младшего брата певицы Евгением, был усыновлен, однако, несмотря на это, Влад Пугачев надеется вернуть родительские права.