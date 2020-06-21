Буланова рассказала о серьезных проблемах со здоровьем 

Татьяна Буланова несколько месяцев назад попала в больницу из-за проблем с сердцем; жаловалась она и на онемение руки.

Как оказалось, обратилась к медикам за помощью Татьяна очень вовремя — выяснилось, что у нее прединсультное состояние. А еще раньше певица уже перенесла микроинсульт

Медикам удалось достаточно быстро поставить 51-летнюю звезду на ноги и сейчас Татьяна чувствует себя хорошо.

«Сейчас все хорошо, тогда я сделала плановое МРТ и оно показало, что произошел микроинсульт еще несколько лет назад», — цитирует ее слова РИА Новости.

Друзья Булановой считают, что все дело в том, что она слишком много работала и мало обращала внимание на собственное здоровье.

Дело в том, что ей приходится содержать не только саму себя, но и помогать детям.

Как ранее писал «Рамблер», сейчас Буланова уверяет, что восстановилась полностью.

В беседе с прессой она отметила, что пошла на поправку весьма быстро, хотя совершенно не занималась лечебной физкультурой.