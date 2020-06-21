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Буланова рассказала о серьезных проблемах со здоровьем 

Ирина Лебедева 48 минут назад
Буланова рассказала о серьезных проблемах со здоровьем
Фото: Instagram
Татьяна Буланова несколько месяцев назад попала в больницу из-за проблем с сердцем; жаловалась она и на онемение руки.
Как оказалось, обратилась к медикам за помощью Татьяна очень вовремя — выяснилось, что у нее прединсультное состояние. А еще раньше певица уже перенесла микроинсульт
Медикам удалось достаточно быстро поставить 51-летнюю звезду на ноги и сейчас Татьяна чувствует себя хорошо.
«Сейчас все хорошо, тогда я сделала плановое МРТ и оно показало, что произошел микроинсульт еще несколько лет назад», — цитирует ее слова РИА Новости.
Друзья Булановой считают, что все дело в том, что она слишком много работала и мало обращала внимание на собственное здоровье.
Дело в том, что ей приходится содержать не только саму себя, но и помогать детям.
Как ранее писал «Рамблер», сейчас Буланова уверяет, что восстановилась полностью.
В беседе с прессой она отметила, что пошла на поправку весьма быстро, хотя совершенно не занималась лечебной физкультурой.
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Шоу-бизнес , Татьяна Буланова , РИА Новости
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