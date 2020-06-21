«Уральские пельмени» требуют с экс-директора 3 млн рублей 

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Конфликт между командой «Уральские пельмени» и ее бывшим директором Сергеем Нетиевским продолжается уже в юридической плоскости.

Буквально на днях завершилось дело по поводу авторских прав, которое Нетиевский проиграл.

Он и связанные с ним фирмы более не смогут использовать сюжеты «Уральских пельменей» в коммерческих целях.

Но претензии на это мне исчерпаны. Коллектив «Пельменей» считает, что бывший руководитель присвоил себе 3 млн из их законной доли выручки.

Числится, по их мнению, за Нетиевским и еще один должок.

«В настоящий момент им не погашено около 1,5 миллиона издержек. Также мы подали на возмещение еще около 3 миллионов издержек. Полагаем, что нам это удовлетворят», — приводит слова Евгения Орлова Экспресс Газета.

Как ранее писал «Рамблер», Сергей Нетиевский, экс— директор «Уральских пельменей», рассекретил доходы бывших коллег.

Они вполне достойны — и в этом Нетиевский видит свою заслугу.