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«Уральские пельмени» требуют с экс-директора 3 млн рублей 

Ирина Лебедева 14 минут назад
«Уральские пельмени» требуют с экс-директора 3 млн рублей
Фото: Рамблер
Конфликт между командой «Уральские пельмени» и ее бывшим директором Сергеем Нетиевским продолжается уже в юридической плоскости.
Буквально на днях завершилось дело по поводу авторских прав, которое Нетиевский проиграл.
Он и связанные с ним фирмы более не смогут использовать сюжеты «Уральских пельменей» в коммерческих целях.
Но претензии на это мне исчерпаны. Коллектив «Пельменей» считает, что бывший руководитель присвоил себе 3 млн из их законной доли выручки.
Числится, по их мнению, за Нетиевским и еще один должок.
«В настоящий момент им не погашено около 1,5 миллиона издержек. Также мы подали на возмещение еще около 3 миллионов издержек. Полагаем, что нам это удовлетворят», — приводит слова Евгения Орлова Экспресс Газета.
Как ранее писал «Рамблер», Сергей Нетиевский, экс— директор «Уральских пельменей», рассекретил доходы бывших коллег.
Они вполне достойны — и в этом Нетиевский видит свою заслугу.
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Шоу-бизнес , Евгений Орлов
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