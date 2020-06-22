Пригожин отреагировал на слухи о разорении

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Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Вечерней Москвой" прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что якобы одна из открытых им, певицей Валерией и музыкантом Эмином Агаларовым компаний "Гуд Фуд Стайл" находится на грани разорения.

Пригожин пояснил, что эта фирма никак не связана с ним, а совместно с Эмином Агаларовым он является учредителем другой компании.

"Мы не занимаемся оперативной работой. Мы никуда ничего не подаем — для этого есть специально обученные люди, которые занимаются и курируют", — пояснил Пригожин.

Продюсер также подчеркнул, что не знает о положении дел в указанной компании.

Ранее продюсер предложил материальную помощь артистам, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений.