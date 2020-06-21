Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Просто устал»: Добронравов объяснил, почему уволился из театра 

Ирина Лебедева 16 минут назад
«Просто устал»: Добронравов объяснил, почему уволился
Фото: РИА Новости
Известный артист Федор Добронравов решил покинуть театр Сатиры. Еще в самом начале пандемии он написал заявление об уходе по собственному желанию, — рассказывает «Московский комсомолец».
Безусловно, такой демарш одного из основных звезд театра не мог не взволновать публику. Поклонники строят догадки что же все-таки произошло.
А сам Добронравов корректно отвечает на вопросы журналистов, сообщая, что никаких конфликтов не было, и он просто хочет сменить род деятельности. Однако никаких подробностей не рассказывает.
«Я не ссорился ни с кем. 16 лет проработал в Сатире. Просто устал», — говорит он.
Окончательно порывать с театром Сатиры актер пока не планирует.
Во всяком случае, он объяснил, что в знаменитом спектакле «Где мы?» он остается и будет «играть этот спектакль столько, сколько будет играть Александр Анатольевич».
Еще в планах, правда не столь близких, — продолжение съемок в «Сватах». Правда, из-за пандемии их перенесли на следующий год.
Тем не менее, в СМИ и соцсетях продолжают ходить слухи о том, что Добронравов покинул театр и-за грядущей (как говорят) смены руководства.
Как ранее писал «Рамблер», российский артист Федор Добронравов сравнил нынешнюю ситуацию с коронавирусом с лихими «90-ми».
Выяснилось, что изоляция сильно ударила по его работе и доходам — на время карантина все его проекты заморозились. Как бы то ни было, актер стойко воспринял вынужденную паузу.
Видео дня. Град в Хакасии разбил машины
Комментарии
Шоу-бизнес , Федор Добронравов , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
«Лежу. Никуда не выхожу»: Жванецкий рассказал о самочувствии
«Лежу. Никуда не выхожу»: Жванецкий рассказал о самочувствии
Спецслужбы США открыли охоту на российские вооружения
Спецслужбы США открыли охоту на российские вооружения
Жители Белоруссии: «Нам просто становится страшно»
Жители Белоруссии: «Нам просто становится страшно»
Видео
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
00:27
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
Опубликовано видео смерча в Крыму
00:14
Опубликовано видео смерча в Крыму
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
00:21
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
00:35
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
01:31
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
03:30
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
Происшествия
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
00:48
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение