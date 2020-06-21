«Просто устал»: Добронравов объяснил, почему уволился

Известный артист Федор Добронравов решил покинуть театр Сатиры. Еще в самом начале пандемии он написал заявление об уходе по собственному желанию, — рассказывает «Московский комсомолец».

Безусловно, такой демарш одного из основных звезд театра не мог не взволновать публику. Поклонники строят догадки что же все-таки произошло.

А сам Добронравов корректно отвечает на вопросы журналистов, сообщая, что никаких конфликтов не было, и он просто хочет сменить род деятельности. Однако никаких подробностей не рассказывает.

«Я не ссорился ни с кем. 16 лет проработал в Сатире. Просто устал», — говорит он.

Окончательно порывать с театром Сатиры актер пока не планирует.

Во всяком случае, он объяснил, что в знаменитом спектакле «Где мы?» он остается и будет «играть этот спектакль столько, сколько будет играть Александр Анатольевич».

Еще в планах, правда не столь близких, — продолжение съемок в «Сватах». Правда, из-за пандемии их перенесли на следующий год.

Тем не менее, в СМИ и соцсетях продолжают ходить слухи о том, что Добронравов покинул театр и-за грядущей (как говорят) смены руководства.

Как ранее писал «Рамблер», российский артист Федор Добронравов сравнил нынешнюю ситуацию с коронавирусом с лихими «90-ми».

Выяснилось, что изоляция сильно ударила по его работе и доходам — на время карантина все его проекты заморозились. Как бы то ни было, актер стойко воспринял вынужденную паузу.