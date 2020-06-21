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«Ее интересовали только мужики и деньги»: Семина осудила Шукшину 

Ирина Лебедева 32 минуты назад
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
Фото: globallookpress.com
Лидия Федосеева-Шукшина — нередкий гость на скандальных ток-шоу.
Недавно вышел очередной эфир, в котором пожилая актриса рассказывала о том, как она подарила своему супругу Бари Алибасову квартиру в Новой Москве.
А потом вдруг обнаружила, что эта недвижимость перепродана помощнику продюсера.
Такое никак не устраивало дарительницу и она сейчас пытается вернуть уплывшую из-под носа «двушку».
Надо сказать, что коллеги Лидии Николаевны не одобряют ее откровений на публику.
Семейные дрязги — не повод для всенародных обсуждений, уверена народная артистка Тамара Семина.
«Опять телевидение носится с Федосеевой. Ей до фени и ее дети, и внуки. Ее интересовали всегда только мужики и деньги. Дай-дай-дай… Шукшин вытащил ее на экран, снимал в своих фильмах. Васенька всех своих обеспечил. А теперь его наследники носятся с этой аморалкой, рассказывают про браки Федосеевой, ее мужиков. Мне противно», — цитирует ее слова «Комсомольская правда».
Как ранее писал «Рамблер», народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, как её муж Бари Алибасов переписал на своего помощника квартиру супруги в Новой Москве.
Продюсер составил договор дарения, пока жена лечилась в Болгарии.
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Шоу-бизнес , Тамара Семина , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов , Комсомольская правда , Москва
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