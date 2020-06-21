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Волочкова появилась в храме в вызывающем наряде 

News.ru и ещё 1 4 часа назад
Волочкову пристыдили за оголенную грудь в храме
Фото: Instagram
Балерину Анастасию Волочкову пристыдили за откровенный наряд, в котором она появилась на фоне Астраханского кремля.
Волочкова: «Я переезжаю»
Посетила я храм на территории кремля в Астрахани. Удачно попала в момент, когда шла служба, — прокомментировала свой пост в Instagram звезда.
Балерина добавила, что была очень рада открытию храмов после снятия ограничений на фоне пандемии коронавируса.
Подписчики знаменитости раскритиковали её слишком откровенный образ. Поверх платья с глубоким вырезом на груди Волочкова надела шубу. Свой наряд балерина дополнила босоножками на высокой платформе. При этом голову артистка не покрыла.
Настя, что у вас в голове? Вы из какой вселенной? — заметил один из пользователей.
Многие возмутились тому, что голова балерины не покрыта, и как ей хватает наглости появляться в храме с «оголённой» грудью. Впрочем, некоторых подписчиков успокоило то, что посещение храма обошлось без фирменного шпагата.
Ранее Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками фотографией нового шпагата, который она сделала из люка дорогого автомобиля. На снимке балерина демонстрирует растяжку, стоя в белой машине марки Lexus. Для фото она выбрала лёгкое светлое платье. При этом Волочкова закрыла комментарии, лишив поклонников возможности порассуждать на эту тему, писал NEWS.ru.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Астрахань
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