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Анастасия Волочкова: «Я переезжаю» 

Ирина Лебедева 54 минуты назад
Анастасия Волочкова: «Я переезжаю»
Фото: Instagram
Эпатажная балерина заявила о том, что она решила покинуть столицу и поселиться в «теплом» городе Астрахани.
Анастасия выложила в инстаграм свою фотографию, где она запечатлена на променаде по набережной Волги. Балерина одета в яркий летний сарафан-макси в цветах.
В город на Волге Волочкова приехала, чтобы решить некоторые проблемы со своей недвижимостью.
Анастасия пару лет назад приобрела 22 квартиры в строящемся жилом комплексе. По оценкам СМИ, стоимость ее квадратных метров — примерно 55 млн рублей, — сообщает 5 Канал.
«Я переезжаю жить в Астрахань. Это на самом деле так. Как только мои квартиры будут отремонтированы, все будет хорошо. Посмотрите, какая красота! Так что мы с вами будем соседями теперь. Астрахань — удивительно теплый город, столько улыбающихся лиц!», — написала светская львица в микроблоге.
Как ранее сообщал «Рамблер», Анастасия Волочкова продолжает удивлять публику затейливыми нарядами.
На этот раз жители Астрахани, куда приехала эпатажная балерина по судейским делам, могли лицезреть Анастасию в босоножках на высокой платформе, легком сарафане с разрезом до бедра и меховой накидке на плечах.
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Астрахань
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