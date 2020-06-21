Анастасия Волочкова: «Я переезжаю» 

Эпатажная балерина заявила о том, что она решила покинуть столицу и поселиться в «теплом» городе Астрахани

Анастасия выложила в инстаграм свою фотографию, где она запечатлена на променаде по набережной Волги. Балерина одета в яркий летний сарафан-макси в цветах.

В город на Волге Волочкова приехала, чтобы решить некоторые проблемы со своей недвижимостью.

Анастасия пару лет назад приобрела 22 квартиры в строящемся жилом комплексе. По оценкам СМИ, стоимость ее квадратных метров — примерно 55 млн рублей, — сообщает 5 Канал.

«Я переезжаю жить в Астрахань. Это на самом деле так. Как только мои квартиры будут отремонтированы, все будет хорошо. Посмотрите, какая красота! Так что мы с вами будем соседями теперь. Астрахань — удивительно теплый город, столько улыбающихся лиц!», — написала светская львица в микроблоге.

Как ранее сообщал «Рамблер», Анастасия Волочкова продолжает удивлять публику затейливыми нарядами.