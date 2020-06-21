Адвокат прокомментировал слухи о попытке суицида Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал некоторые слухи, которые в последнее время возникли вокруг виновника трагического ДТП.

Так, по словам Пашаева, информация о том, что его подзащитный якобы пытался совершить суицид, действительности не соответствует, — информирует «Московский Комсомолец».

Ефремов никогда не сделает ничего подобного, поскольку за ним еще ответственность за троих несовершеннолетних детей, причем старшая дочь получает платное образование.

Также он опроверг слухи о том, что к Ефремову постоянно ездят машины «Скорой помощи».

Правозащитник сказал, что при таком пристальном внимании к ситуации с актером, папарацци уже бы давно выложили фотодоказательства — если бы это было правдой.

По мнению Пашаева, колония строгого режима актеру не грозит. Отбывать наказание он, скорее всего, будет в общем режиме.