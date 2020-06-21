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Адвокат Ефремова прокомментировал слухи о попытке суицида актера 

Ирина Лебедева 28 минут назад
Адвокат прокомментировал слухи о попытке суицида Ефремова
Фото: РИА Новости
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал некоторые слухи, которые в последнее время возникли вокруг виновника трагического ДТП.
Так, по словам Пашаева, информация о том, что его подзащитный якобы пытался совершить суицид, действительности не соответствует, — информирует «Московский Комсомолец».
Ефремов никогда не сделает ничего подобного, поскольку за ним еще ответственность за троих несовершеннолетних детей, причем старшая дочь получает платное образование.
Также он опроверг слухи о том, что к Ефремову постоянно ездят машины «Скорой помощи».
Правозащитник сказал, что при таком пристальном внимании к ситуации с актером, папарацци уже бы давно выложили фотодоказательства — если бы это было правдой.
По мнению Пашаева, колония строгого режима актеру не грозит. Отбывать наказание он, скорее всего, будет в общем режиме.
Как ранее писал «Рамблер», в крови Ефремова нашли алкоголь и наркотики, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , ФСИН , Московский комсомолец
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