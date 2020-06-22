Названа новая версия смерти участницы «Дома-2» Тарасюк

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Бывшую участницу "Дома-2" Анастасию Тарасюк могли убить, заявил ее экс-бойфренд Альберт Резин в беседе со StarHit.

Тарасюк умерла 22 июня 2018 года. Как сообщали СМИ, она страдала от депрессии и стояла на учете у нарколога. Ее последние отношения развалились из-за пристрастия женщины к алкоголю.

Собеседник издания также оценил вероятность версии самоубийства и посчитал ее маловероятной.

"До сих пор непонятно, почему произошла трагедия. Вполне вероятно, что какой-то ее новый возлюбленный решил Настю устранить. Думаю, что это было убийство, а не суицид. Настя не была похожа на самоубийцу, у нее никогда даже мыслей таких не было", — сказал Резин.

Он выразил надежду на то, что обстоятельства инцидента тщательно изучат, однако, как сообщает издание, дело уже закрыто и Тарасюк признали самоубийцей.