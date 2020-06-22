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Экс-бойфренд бывшей участницы «Дома-2» назвал возможную причину ее смерти 

РИА Новости 36 минут назад
Названа новая версия смерти участницы «Дома-2» Тарасюк
Фото: аккаунт в "ВКонтакте" Анастасии Тарасюк
Бывшую участницу "Дома-2" Анастасию Тарасюк могли убить, заявил ее экс-бойфренд Альберт Резин в беседе со StarHit.
Тарасюк умерла 22 июня 2018 года. Как сообщали СМИ, она страдала от депрессии и стояла на учете у нарколога. Ее последние отношения развалились из-за пристрастия женщины к алкоголю.
Собеседник издания также оценил вероятность версии самоубийства и посчитал ее маловероятной.
"До сих пор непонятно, почему произошла трагедия. Вполне вероятно, что какой-то ее новый возлюбленный решил Настю устранить. Думаю, что это было убийство, а не суицид. Настя не была похожа на самоубийцу, у нее никогда даже мыслей таких не было", — сказал Резин.
Он выразил надежду на то, что обстоятельства инцидента тщательно изучат, однако, как сообщает издание, дело уже закрыто и Тарасюк признали самоубийцей.
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