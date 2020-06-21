«Скоро ее увидите»: инсайдер о Заворотнюк

В СМИ появились сообщения о том, что актриса Анастасия Заворотнюк стремительно идет на поправку после долгой борьбы с раковой опухолью головного мозга. Знакомый с ситуацией источник заявил, что в скором времени артистку можно будет увидеть на экране и театральной сцене.

После долгого лечения от глиобластомы актриса Анастасия Заворотнюк сможет вернуться к профессиональной деятельности. Об этом сообщил источник издания Popcake.

«Настя уверенно идет на поправку, скоро вы ее увидите в кино и на сцене», — заявил инсайдер.

Ранее профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков рассказал сайту kp.ru о новом методе лечения рака с помощью специальных вирусов, способных атаковать разные виды злокачественных клеток. По словам специалиста, эту технологию не стали применять к Заворотнюк, поскольку у нее «наметилась ремиссия».

«К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен [фигурист Петр Чернышев — «Газета.Ru»]. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо — тогда мы приступим. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует», — сообщил Чумаков.

Профессор подчеркнул, что все новообразования разные, поэтому к каждому пациенту нужен индивидуальный подход. Сейчас специалисты занимаются обнаружением маркеров, по которым можно быстро провести тест и выявить чувствительность раковых клеток к разным типам вируса. Одним из добровольцев, участвующих в разработке метода и анализа его эффективности, стала Заворотнюк. Ее раковые клетки используют в лаборатории для проведения опытов.

«Так вот клетки из опухоли Анастасии Заворотнюк у нас в лаборатории хорошо пошли — они размножаются, и мы можем их наработать сколько угодно. Это хорошо еще и потому, что на основе этих клеток можно сделать вакцину.

Мы можем взять эти клетки, заразить их вирусом, а потом ввести ей в организм, и это будет стимулировать ее противоопухолевый иммунитет. Но это в том случае, если она снова обратится. Мы никогда не рекламируем и не уговариваем больных или родственников. Люди сами должны решать — рисковать или нет», — сказал доктор.

По словам директора Института молекулярной биологии РАН Александра Макарова, «вирусная терапия» станет прорывом в лечении рака на поздних стадиях. Врач-онколог Дмитрий Олькин добавил, что этот метод рассчитывается в том числе для устранения злокачественных новообразований в головном мозге и может помочь Заворотнюк.

«Этот метод называется «онколитическая вирусная терапия». Суть в том, что определенные вирусы можно модифицировать так, что, попав в организм, они будут прицельно уничтожать опухолевые клетки. В исследованиях для этого используют, в частности, измененные вирусы простого герпеса, кори, краснухи, аденовирусы, — сказал Олькин. — Дело в том, что большинство других подходов к лечению именно этого вида опухоли работает не очень эффективно. Поэтому ученые и врачи ищут и пробуют новые методы. Будем надеяться, что онколитическая вирусная терапия окажется эффективной и относительно безопасной».

В мае информацию об улучшении состояния Заворотнюк подтвердила ее соседка по элитному поселку Наташа Королева . В эфире НТВ певица рассказала, что также живет в Крешкино и знает о том, что дорогостоящее лечение и несколько операций переводят заболевание в стадию ремиссии.

«Да, мы рядом живем. Слава богу, говорят, что новости хорошие, и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — сказала Королева.

Певица также отметила, что ее с Заворотнюк связывают в том числе и профессиональные отношения — они вместе снимались в сериале «Моя прекрасная няня».