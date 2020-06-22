Министра Любимову призвали защитить Серебренникова

Около трёх тысяч российских актёров, постановщиков и других театралов призвали министра культуры Ольгу Любимову выступить в защиту режиссёра Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии», которых уже несколько лет пытаются признать виновными в присвоении выделенных на театральный проект миллионов бюджетных рублей.

Мы решили обратиться к новому министерству культуры, у нас есть большие надежды, что это будет другая культурная политика, другой подход к тому, что в ней происходит. Мы призвали министра лично вмешаться, ознакомиться с более квалифицированной экспертизой и, самое главное, отозвать свой иск, — цитирует Бычкова ТАСС.

Как писал NEWS.ru, первая экспертиза, проведённая во время следствия, выявила хищение 133 млн рублей у государства, но вторая, назначенная судом в 2019 году, указала на необоснованность обвинений. Третья завершилась в 2020-м и оценила ущерб государству в 128 миллионов рублей — защита указала на произвольность и необоснованность выводов.

Следствие считает Серебренникова организатором мошеннической схемы под видом проведения проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Режиссёра задержали в 2017 году. Он провёл полтора года под домашним арестом, пока в 2019 года Мещанский суд не отпустил его и других фигурантов дела под подписку о невыезде.