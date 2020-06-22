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Театральное сообщество призвало министра Любимову защитить Серебренникова 

News.ru и ещё 4 31 минуту назад
Министра Любимову призвали защитить Серебренникова
Фото: News.ru
Около трёх тысяч российских актёров, постановщиков и других театралов призвали министра культуры Ольгу Любимову выступить в защиту режиссёра Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии», которых уже несколько лет пытаются признать виновными в присвоении выделенных на театральный проект миллионов бюджетных рублей.
Автором обращения выступил режиссёр Михаил Бычков.
Мы решили обратиться к новому министерству культуры, у нас есть большие надежды, что это будет другая культурная политика, другой подход к тому, что в ней происходит. Мы призвали министра лично вмешаться, ознакомиться с более квалифицированной экспертизой и, самое главное, отозвать свой иск, — цитирует Бычкова ТАСС.
Письмо, среди прочих, подписали актёры Чулпан Хаматова, Данила Козловский, Алла Демидова, Ольга Волкова, Лия Ахеджакова, Александр Филиппенко, Евгения Добровольская, Александра Урсуляк, Максим Виторган, Алексей Серебряков, Анатолий Белый, режиссёры Дмитрий Крымов, Виктор Рыжаков, Анатолий Васильев, Адольф Шапиро, Юрий Бутусов, Григорий Козлов, Борис Юхананов, Марина Брусникина, Дмитрий Черняков, Александр Галибин, Евгений Писарев, Миндаугас Карбаускис, Роман Феодори, Денис Бокурадзе, Иосиф Райхельгауз.
Как писал NEWS.ru, первая экспертиза, проведённая во время следствия, выявила хищение 133 млн рублей у государства, но вторая, назначенная судом в 2019 году, указала на необоснованность обвинений. Третья завершилась в 2020-м и оценила ущерб государству в 128 миллионов рублей — защита указала на произвольность и необоснованность выводов.
Следствие считает Серебренникова организатором мошеннической схемы под видом проведения проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Режиссёра задержали в 2017 году. Он провёл полтора года под домашним арестом, пока в 2019 года Мещанский суд не отпустил его и других фигурантов дела под подписку о невыезде.
Любимова в январе 2020 года сменила на посту министра Владимира Мединского.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Общество , Михаил Бычков , Максим Виторган , Лия Ахеджакова , Иосиф Райхельгауз , Григорий Козлов , Кирилл Серебренников , Ольга Любимова , Роман Феодори , Александр Галибин , Дмитрий Черняков , Данила Козловский , Виктор Рыжаков , Александр Филиппенко , Алла Демидова , Анатолий Васильев , Евгения Добровольская , Анатолий Белый , Дмитрий Крымов , Владимир Мединский , Марина Брусникина , Адольф Шапиро , Ольга Волкова , Евгений Писарев , Денис Бокурадзе , Александра Урсуляк , Чулпан Хаматова , Алексей Серебряков , Борис Юхананов , Юрий Бутусов , ИТАР-ТАСС
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