«Я свободен!» Юлиан развелся с Анастасией 

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Совсем недолго просуществовал брак Анастасии и Юлиана.

Только в марте пара выкладывала в соцсети красивые фотографии «из самого лучшего ресторана Москвы », а сегодня Юлиан выставил в сторис видео, где он демонстрирует свидетельство о расторжении брака и говорит:

«Я свободен!»

О причинах разрыва отношений обе стороны рассказывали свое.

Анастасия говорила, что они не смогли решить вопрос с детьми — у нее не получалось забеременеть, а суррогатное материнство и усыновление певица не одобряет.

Юлиан же заявлял, что причина — в слишком властном, диктаторском характере его половинки.

В итоге Юлиан и стал инициатором развода.

Хотя, по словам Анастасии, «этот брак»у нее «уже в печенках сидел», она пыталась на многие вещи закрывать глаза.

Ну а с сегодняшнего дня экс-муж с гордостью заявляет о своей свободе, а экс-жена рассчитывает на воссоединение с другим бывшим мужем.

«Честно, я очень жду бывшего мужа Володю (Владимир Зудин, продюсер) назад. Мы разговаривали по телефону, он поддерживает меня. Говорю ему, как скучаю. Сойдемся ли? Вы знаете, я надеюсь», — цитирует слова звезды СтарХит.

Как ранее писал «Рамблер», бракосочетание пары состоялось в марте прошлого года. Одним из первых о событии сообщил телеведущий Андрей Малахов , опубликовавший в своем блоге два коротких видео с мероприятия.

Для Анастасии эта свадьба стала уже восьмой по счету.