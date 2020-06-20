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«Я свободен!» Юлиан развелся с Анастасией 

Ирина Лебедева 15 минут назад
«Я свободен!» Юлиан развелся с Анастасией
Фото: Instagram
Совсем недолго просуществовал брак Анастасии и Юлиана.
Только в марте пара выкладывала в соцсети красивые фотографии «из самого лучшего ресторана Москвы», а сегодня Юлиан выставил в сторис видео, где он демонстрирует свидетельство о расторжении брака и говорит:
«Я свободен!»
О причинах разрыва отношений обе стороны рассказывали свое.
Анастасия говорила, что они не смогли решить вопрос с детьми — у нее не получалось забеременеть, а суррогатное материнство и усыновление певица не одобряет.
Юлиан же заявлял, что причина — в слишком властном, диктаторском характере его половинки.
В итоге Юлиан и стал инициатором развода.
Хотя, по словам Анастасии, «этот брак»у нее «уже в печенках сидел», она пыталась на многие вещи закрывать глаза.
Ну а с сегодняшнего дня экс-муж с гордостью заявляет о своей свободе, а экс-жена рассчитывает на воссоединение с другим бывшим мужем.
«Честно, я очень жду бывшего мужа Володю (Владимир Зудин, продюсер) назад. Мы разговаривали по телефону, он поддерживает меня. Говорю ему, как скучаю. Сойдемся ли? Вы знаете, я надеюсь», — цитирует слова звезды СтарХит.
Как ранее писал «Рамблер», бракосочетание пары состоялось в марте прошлого года. Одним из первых о событии сообщил телеведущий Андрей Малахов, опубликовавший в своем блоге два коротких видео с мероприятия.
Для Анастасии эта свадьба стала уже восьмой по счету.
Видео дня. Москву затопило
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Шоу-бизнес , Андрей Малахов , StarHit , Москва
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