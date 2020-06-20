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Наталья Бочкарева опубликовала в инстаграме большой философский пост, в котором поделилась своим пониманием жизни.

В частности, звезда объяснила, что для нее означает понятие «жить роскошно».

«Роскошь — это не белье, не помады, не рестораны и не шпильки. Настоящая роскошь — это жить так, как тебе удобно. В удобных трусах. В удобных ботинках. С тем цветом помады, который тебе нравится, или без помады вообще. Есть еду, которая нравится, дружить, с кем тепло, быть вместе по любви, а не из чувства долга. Научиться отказываться от ненужного. И беречь то, что нравится», — написала она в микроблоге.

Собственно, актриса дает советы о том, как полюбить себя вопреки обстоятельствам.

«А еще роскошная жизнь — это не сжирать себя, когда что-то идет не так. Колготки могут порваться. Тесто может не подойти. Друзья могут не захотеть смотреть твой любимый фильм. Любимый человек может уйти. Ты можешь не получить повышения на работе. Если у тебя что-то не получается, это никак не влияет на твою ценность. Это значит, что просто сейчас все идет не так, как ты хочешь».

Подписчики Наталью поддержали.

«Наталья, браво! Как красиво и точно… И именно то, к чему стоит стремиться! Спасибо за такие нужные слова в нужное время.»

Однако фраза про «трусы» напомнила многим историю с кокаиновым скандалом, когда именно в этом предмете туалета Бочкарева сохраняла пакетик с запрещенным веществом.

О чем актрисе и высказали.

«Где то я про трусы уже слышала».

Как ранее писал «Рамблер», Наталья Бочкарева выложила в инстаграме коротенький забавный ролик, показав, как носят маски, призванные защищать от коронавируса, многие граждане.