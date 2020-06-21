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«Лежу, никуда не выхожу»: Жванецкий рассказал о здоровье 

News.ru и ещё 2 27 минут назад
«Очень плохо себя чувствую»: Жванецкий не выходит из дома
Фото: globallookpress.com
86-летний сатирик Михаил Жванецкий пожаловался на плохое самочувствие, которое заставляет оставаться дома даже после смягчения режима изоляции в Москве.
Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за карантина, просто очень плохо себя чувствую в последнее время. Возраст уже, — цитирует Жванецкого журнал StarHit.
По словам сатирика, он даже не сумел посетить похороны юмориста Анатолия Трушкина, который умер в начале июня в возрасте 78 лет. Жванецкий не уточнил, какие проблемы со здоровьем имел в виду.
Как писал NEWS.ru, в январе «Московский комсомолец» сообщил о тяжёлой болезни сатирика. Источники издания утверждали, что у Жванецкого обнаружили рак предстательной железы.
Вскоре сатирик опроверг диагноз и госпитализацию.
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Шоу-бизнес , Общество , Анатолий Трушкин , Михаил Жванецкий , StarHit , Московский комсомолец , Москва
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