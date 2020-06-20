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Умер музыкант Олег Парастаев, автор суперхита «На заре» 

Ирина Лебедева и ещё 33 20 июня 2020
Умер музыкант Парастаев
Фото: ВКонтакте
Ушел из жизни Олег Парастаев, музыкант и композитор, автор легендарного хита «На заре».
Об этом в соцсети сообщила его дочь, — информирует Телеграм-канал ВAZA. Ему был 61 год.
«Сегодня ранним утром ушёл из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж».
Когда-то Парастаев выступал в составе группы «Альянс», он был клавишником, и именно тогда была создана знаменитая песня «На заре».
Впоследствии музыкант ушел в самостоятельное плавание. Он был создателем коллектива «Новая русская группа», затем создал свой проект «Звуки на заре», и собственный ютьюб-канал.
Как ранее писал «Рамблер», «На Заре» — песня, которую поют и взрослые и дети — стоит только зазвучать знакомым нотам.
Вторую жизнь она приобрела сейчас благодаря новому одноимённому проекту «На Заре», состоящему из автора песни, Олега Парастаева, и вокалиста Сергея Арутюнова-Вертинского, ставшего звездой седьмого сезона шоу «Голос».
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Шоу-бизнес , Соцсети
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