Умер музыкант Парастаев

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Ушел из жизни Олег Парастаев, музыкант и композитор, автор легендарного хита «На заре».

Об этом в соцсети сообщила его дочь, — информирует Телеграм-канал ВAZA. Ему был 61 год.

«Сегодня ранним утром ушёл из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж».

Когда-то Парастаев выступал в составе группы «Альянс», он был клавишником, и именно тогда была создана знаменитая песня «На заре».

Впоследствии музыкант ушел в самостоятельное плавание. Он был создателем коллектива «Новая русская группа», затем создал свой проект «Звуки на заре», и собственный ютьюб-канал.

Как ранее писал «Рамблер», «На Заре» — песня, которую поют и взрослые и дети — стоит только зазвучать знакомым нотам.

Вторую жизнь она приобрела сейчас благодаря новому одноимённому проекту «На Заре», состоящему из автора песни, Олега Парастаева, и вокалиста Сергея Арутюнова-Вертинского, ставшего звездой седьмого сезона шоу «Голос».