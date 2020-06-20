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«Где здесь Вы?» фотография Кудрявцевой ошеломила поклонников 

Ирина Лебедева 44 минуты назад
«Где здесь Вы?» фото Кудрявцевой ошеломило поклонников
Фото: Instagram
Недавно Ксения Собчак едко пошутила, что, привыкнув к образам из фотошопа, в реальной жизни даже хорошо знакомых людей можно не узнать.
Лера Кудрявцева шутку оценила и выложила в инстаграме коллажик со своими портретами.
«И только попробуй меня не узнай», — написала она в микроблоге, обращаясь к Собчак.
Подписчики были ошарашены. Ни на одной фотографии — якобы без фотошопа и с ним — Кудрявцева была неузнаваема.
Снимок «до» в веснушках (или пигментных пятнах?) настоящих или все же добавленных при помощи фоторедактора, опознавали как Настю Ивлееву.
Фото «после» кому-то напомнило Водянову, а кому-то Гогена Солнцева. Но не Леру.
«Где здесь Вы?! Ни на одной на себя не похожи», «На первой фотке вы похожи на Ивлееву», «На второй на Водянову», «Вылитый Гоген Солнцев
Как ранее писал «Рамблер», телеведущая Лера Кудрявцева вызвала гнев подписчиков, рассказав в Instagram о пищевой ценности черной икры.
Видео дня. Москву затопило
Комментарии
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Гоген Солнцев , Лера Кудрявцева
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