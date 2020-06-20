«Где здесь Вы?» фото Кудрявцевой ошеломило поклонников

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Недавно Ксения Собчак едко пошутила, что, привыкнув к образам из фотошопа, в реальной жизни даже хорошо знакомых людей можно не узнать.

Лера Кудрявцева шутку оценила и выложила в инстаграме коллажик со своими портретами.

«И только попробуй меня не узнай», — написала она в микроблоге, обращаясь к Собчак.

Подписчики были ошарашены. Ни на одной фотографии — якобы без фотошопа и с ним — Кудрявцева была неузнаваема.

Снимок «до» в веснушках (или пигментных пятнах?) настоящих или все же добавленных при помощи фоторедактора, опознавали как Настю Ивлееву.

Фото «после» кому-то напомнило Водянову, а кому-то Гогена Солнцева. Но не Леру.