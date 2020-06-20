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«Просто пушка-бомба!» Фото похудевшего Баскова восхитило сеть 

Ирина Лебедева и ещё 8 39 минут назад
«Просто пушка-бомба!» Фото Баскова восхитило сеть
Фото: РИА Новости
Продолжая тему Ксении Собчак о неузнавании знакомых по фото, Николай Басков выложил в инстаграме коллаж из фотографий «до» и «после».
Только, конечно, речь шла не о фотошопе, а о реальной работе над собой и основательном похудении.
«ДО карантина и ПОСЛЕ. Ксения Собчак, меня теперь тоже не узнают», — подписал он снимки.
Певец, конечно, узнаваем, но на фотографии «после» он выглядит значительно лучше.
Что ж, Басков получил массу вполне заслуженных комплиментов от фолловеров, особенно — женского пола.
«Девочки. Давайте скажем прямо, Николаю идёт любой образ», «Согласна! Уважаю тех, кто может победить лишний вес! Особенно мужчин», «Вы постройнели за время карантина самоизоляция пошла Вам на пользу Потому что в режиме и не приходится пить с очень важными персонами», «Интересно! Это сколько минус!? Выглядите просто пушка-бомба!»
Как ранее писал «Рамблер», в условиях пандемии коронавируса индустрия шоу-бизнеса терпит огромные убытки.
Концертов и корпоративов нет. Среди пострадавших оказались звёзды первого эшелона. Поговаривают, что огромные финансовые потери испытывает Николай Басков.
Видео дня. Москву затопило
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Шоу-бизнес , Другое , Николай Басков , Ксения Собчак
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