«Просто пушка-бомба!» Фото Баскова восхитило сеть

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Только, конечно, речь шла не о фотошопе, а о реальной работе над собой и основательном похудении.

«ДО карантина и ПОСЛЕ. Ксения Собчак, меня теперь тоже не узнают», — подписал он снимки.

Певец, конечно, узнаваем, но на фотографии «после» он выглядит значительно лучше.

Что ж, Басков получил массу вполне заслуженных комплиментов от фолловеров, особенно — женского пола.

«Девочки. Давайте скажем прямо, Николаю идёт любой образ», «Согласна! Уважаю тех, кто может победить лишний вес! Особенно мужчин», «Вы постройнели за время карантина самоизоляция пошла Вам на пользу Потому что в режиме и не приходится пить с очень важными персонами», «Интересно! Это сколько минус!? Выглядите просто пушка-бомба!»

Как ранее писал «Рамблер», в условиях пандемии коронавируса индустрия шоу-бизнеса терпит огромные убытки.