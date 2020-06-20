Украинская ведущая показала фанатам откровенное фото

Украинская телезвезда Леся Никитюк очень скучает по морскому берегу и пляжному отдыху.

Настолько сильно скучает, что пишет в инстаграме, что «засохнет» без морских купаний, правда, из-за ситуации с пандемией коронавируса далеких путешествий не планирует, а вот «отмокать на Черном» будет обязательно.

Никитюк, как трэвел-ведущая, особенно переживает из-за отмены возможности путешествовать.

В соцсети Леся выставила фотографии «проветривания» купальника.

На фотографиях сама телеведущая позирует в голубом пляжном одеянии сложного фасона на балконе.

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А также можно увидеть этот самый наряд, в который с трудом, но втиснуто довольно упитанное мужское тело в том же интерьере.

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Как ранее писал «Рамблер», карантин из-за угрозы пандемии коронавирусной инфекции касается всех. В том числе и звезд шоу-бизнеса.

Так, Леся Никитюк решила пофантазировать на эту тему. Бывшая ведущая «Орла и решки» показала подписчикам, как она может выглядеть в конце двухнедельного карантина.

Снимок, обработанный в фоторедакторе, звезда опубликовала на своей странице в Instagram.