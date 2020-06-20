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Леся Никитюк выгуливает купальник на балконе 

Ирина Лебедева 19 минут назад
Украинская ведущая показала фанатам откровенное фото
Фото: Instagram
Украинская телезвезда Леся Никитюк очень скучает по морскому берегу и пляжному отдыху.
Настолько сильно скучает, что пишет в инстаграме, что «засохнет» без морских купаний, правда, из-за ситуации с пандемией коронавируса далеких путешествий не планирует, а вот «отмокать на Черном» будет обязательно.
Никитюк, как трэвел-ведущая, особенно переживает из-за отмены возможности путешествовать.
В соцсети Леся выставила фотографии «проветривания» купальника.
На фотографиях сама телеведущая позирует в голубом пляжном одеянии сложного фасона на балконе.
Инстаграм
А также можно увидеть этот самый наряд, в который с трудом, но втиснуто довольно упитанное мужское тело в том же интерьере.
Инстаграм
Как ранее писал «Рамблер», карантин из-за угрозы пандемии коронавирусной инфекции касается всех. В том числе и звезд шоу-бизнеса.
Так, Леся Никитюк решила пофантазировать на эту тему. Бывшая ведущая «Орла и решки» показала подписчикам, как она может выглядеть в конце двухнедельного карантина.
Снимок, обработанный в фоторедакторе, звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
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Шоу-бизнес , Леся Никитюк
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