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Волочкова пожаловалась на задолжавшего $3 млн любовника 

News.ru и ещё 1 14 минут назад
Волочкова пожаловалась на задолжавшего $3 млн любовника
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что её бывший спутник Игорь Вдовин несколько лет назад взял в долг $3 миллиона и до сих пор не вернул деньги артистке, которая воспитывает их общую дочь.
"Он меня фактически ограбил. Забрал всё, что я накопила за свою жизнь — три миллиона долларов, огромные деньги. Нам с Аришей было буквально не на что жить", — цитирует KP.RU мемуары Волочковой.
Бывшая прима Большого театра отметила, что раньше Вдовин, хоть и не возвращая долг, оплачивал квартиру и содержание офиса в центре Москвы. В 2019 году бизнесмен перестал платить по счетам.
По словам балерины, деньги мужчина взял под расписку, обязавшись «вернуть всё до копейки».
Как писал NEWS.ru, в 2020 году Волочкова возглавила антирейтинг российских звёзд-должников. Балерина не заплатила транспортный налог в размере 123 тысячи рублей, задолжала 113 тысяч рублей за квартиру в Москве. Кроме того, у Волочковой есть задолженности по квартире в Санкт-Петербурге и земельному участку в Московской области — 48 тысяч и 28 тысяч рублей соответственно.
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Шоу-бизнес , Игорь Вдовин , Анастасия Волочкова , Комсомольская правда
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