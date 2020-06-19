Судимый актер предрек смерть Ефремова в тюрьме 

«Хватит одной смерти, не убивайте Мишку! <…> Он просто не выйдет из тюрьмы», — сказал Долинский в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что актер и так сломлен и не перенесет тюремного заключения «со своей нервной системой, печенью и почками». Долинский добавил, что сам сидел в тюрьме и знает, что это такое.

По словам артиста, если родственники Захарова будут «добивать» Ефремова, то и на их руках «будет кровь».

Владимир Долинский в 1973 году был осужден за незаконные валютные операции. Вышел на свободу досрочно в 1977 году благодаря ходатайству труппы Театра сатиры.

Как сообщал «Рамблер», 8 июня Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого погиб. В момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремову грозит от 5 до 12 лет тюрьмы, сейчас он находится под домашним арестом.