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Судимый актер предрек смерть Ефремова в тюрьме 

Вероника Полынина и ещё 1 7 минут назад
Судимый актер предрек смерть Ефремова в тюрьме
Фото: РИА Новости
Ранее судимый заслуженный артист России Владимир Долинский обратился к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой «не убивать» Михаила Ефремова.
«Хватит одной смерти, не убивайте Мишку! <…> Он просто не выйдет из тюрьмы», — сказал Долинский в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что актер и так сломлен и не перенесет тюремного заключения «со своей нервной системой, печенью и почками». Долинский добавил, что сам сидел в тюрьме и знает, что это такое.
По словам артиста, если родственники Захарова будут «добивать» Ефремова, то и на их руках «будет кровь».
Поставлена точка в вопросе компенсации от Ефремова
Владимир Долинский в 1973 году был осужден за незаконные валютные операции. Вышел на свободу досрочно в 1977 году благодаря ходатайству труппы Театра сатиры.
Как сообщал «Рамблер», 8 июня Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого погиб. В момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремову грозит от 5 до 12 лет тюрьмы, сейчас он находится под домашним арестом.
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Шоу-бизнес , Владимир Долинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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