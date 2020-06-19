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Судимый актер Долинский предрек смерть Ефремова в тюрьме 

Lenta.ru и ещё 1 48 минут назад
Судимый актер предрек смерть Ефремова в тюрьме
Фото: РИА Новости
Ранее судимый заслуженный артист России Владимир Долинский предрек смерть Михаила Ефремова в тюрьме. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.
Артист обратился к семье погибшего в аварии Сергея Захарова с просьбой «не убивать» Ефремова. Он также отметил, что сам сидел в тюрьме и знает, что это такое. Долинский считает, что актер и так «сломлен», и «со своей нервной системой, почками, печенью» не сможет перенести заключение.
«Хватит одной смерти, не убивайте Мишку! Он просто не выйдет из тюрьмы», — заявил артист.
Он выразил соболезнования семье Захарова, при этом подчеркнул, что и на их руках «будет кровь», если они будут «добивать» Ефремова.
18 июня сообщалось, что Ефремов, возможно, выплатит семье погибшего до трех миллионов рублей. Адвокат Александр Мельцев рассказал, что судебное решение о взыскании материального и морального ущерба в результате ДТП в России не превышает эту сумму, ее назначают даже при наличии у погибшего иждивенцев.
Ефремов вечером 8 июня устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Позднее в организме артиста нашли следы наркотиков.
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Шоу-бизнес , Владимир Долинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РИА Новости
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