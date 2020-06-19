Адвокат Ефремова отреагировал на слова Барецкого

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Адвокат Эльман Пашаев назвал пиаром заявление музыканта Стаса Барецкого о том, что он выпивал вместе актером Михаилом Ефремовым в день смертельного ДТП, и опроверг его слова о том, что он якобы находился в момент столкновения в машине.

Барецкий рассказал в пятницу РИА Новости, что он выпивал с Ефремовым в день ДТП на Садовом кольце, но момента аварии не помнит. Музыкант также прокомментировал свое предыдущее заявление, которое распространили СМИ, о том, что он находился с Ефремовым в машине. По его словам, после этого ему позвонили из правоохранительных органов

"Мне звонили из главка. Говорят: "На камерах вас не было". Да, не было", — подтвердил Барецкий.

Пашаев, который защищает интересы Ефремова, назвал новое заявление музыканта пиаром и опроверг его слова о машине.

"Оно не соответствует действительности. Ефремов в машине был один", — добавил адвокат.

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров , умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.