Большой онлайн-концерт пройдет в честь медработников 

В этом году День медицинского работника выпал на 21 июня. С профессиональным праздником врачей поздравляет телеканал «Доктор», который проведет масштабный онлайн-концерт с участием десятков российских звезд от Би-2 и Therr Maitz до Михаила Полицеймако и Сергея Трофимова.
Помимо выступления музыкантов и актеров, зрителей ждут прямые включения с главврачами и директорами больниц, с которыми можно будет пообщаться в открытом чате. Трансляцию концерта можно посмотреть на телеканале «Доктор» или на YouTube-канале.
Участники мероприятия станут: «Би-2», «Сегодняночью», Jukebox Trio, Therr Maitz, Александр Ревва, Александр Ф. Скляр, Алексей Кортнев, Вера Полозкова, Влад Топалов, Вячеслав Разбегаев, Даниил Спиваковский, Денис Клявер, Ирина Безрукова, Леонид Барац, Митя Фомин, Сергей Трофимов, Татьяна Шаповаленко, Рената Литвинова, Сергей Жуков, хор Сретенского Монастыря, Антон Лаврентьев, Согдиана, Вера Полозкова, ВИА «Синяя птица», Дмитрий Пермяков, Алексей Каневский, Тутта Ларсен, Илья Рубинштейн, Оскар Кучера, Лиджи Горяев, Вахтанг, Михаил Полицеймако, Александр Иванов и группа «Рондо».