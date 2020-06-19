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«Невероятное удовольствие»: Брухунова похвасталась семейным фотоальбомом с Петросяном 

Teleprogramma.pro 30 минут назад
Брухунова похвасталась фотоальбомом с Петросяном
Фото: Instagram
31-летняя Татьяна Брухунова славится не только хорошим вкусом в одежде и невероятно стильными аутфитами, но красивым фотоконтентом, который полностью делает сама на смартфон. Девушка признается, что давно завела привычку распечатывать свои электронные снимки и собирать их в фотоальбомы.
На этот раз Брухунова продемонстрировала первый семейный фотоальбом. В нем — снимки за предыдущий год, а на обложке красуется ее супруг Евгений Петросян.
«Это особенная коллекционная фотокнига. Я в этой книге собрала все памятные моменты прошлого 2019 года», — объяснила знаменитость, листая книгу в stories. И призналась: «Это невероятное эстетическое удовольствие — брать ее в руки».
Девушка подчеркнула, что это — особенное издание, коллекционное. На 160 страницах опубликованы снимки самой Брухуновой, ее второй половинки, фотокарточки из совместного путешествия в Барселону. Кроме того, много в альбоме кадров с цветами, парфюмом и едой — подписчики знают, как Татьяна любит делиться фуд-фото.
«Рассматривать семейные фото— непередаваемые ощущения», «Очень красивая, книга про любовь», «Классная идея сохранить моменты из жизни», «Фотокнига потрясающая, никогда ранее не видела такие», «Невероятной красоты снимки, в которых жизнь», — написали некоторые.
Напомним, Евгений Петросян с Татьяной Брухуновой стали мужем и женой в декабре прошлого года. Причем, на сплетни о том, что она якобы отбила сатирика у Елены Степаненко, девушка заявила, что никого не уводила. 74-летний артист не жалеет денег на свою молодую супругу и регулярно балует ее дорогими украшениями. Весной, например, девушка похвасталась кольцом ювелирного дома Tiffany&Co из коллекции Paloma’s Graffiti.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян , Tiffany & Co
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