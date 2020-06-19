Брухунова похвасталась фотоальбомом с Петросяном

31-летняя Татьяна Брухунова славится не только хорошим вкусом в одежде и невероятно стильными аутфитами, но красивым фотоконтентом, который полностью делает сама на смартфон. Девушка признается, что давно завела привычку распечатывать свои электронные снимки и собирать их в фотоальбомы.

На этот раз Брухунова продемонстрировала первый семейный фотоальбом. В нем — снимки за предыдущий год, а на обложке красуется ее супруг Евгений Петросян

«Это особенная коллекционная фотокнига. Я в этой книге собрала все памятные моменты прошлого 2019 года», — объяснила знаменитость, листая книгу в stories. И призналась: «Это невероятное эстетическое удовольствие — брать ее в руки».

Девушка подчеркнула, что это — особенное издание, коллекционное. На 160 страницах опубликованы снимки самой Брухуновой, ее второй половинки, фотокарточки из совместного путешествия в Барселону. Кроме того, много в альбоме кадров с цветами, парфюмом и едой — подписчики знают, как Татьяна любит делиться фуд-фото.

«Рассматривать семейные фото— непередаваемые ощущения», «Очень красивая, книга про любовь», «Классная идея сохранить моменты из жизни», «Фотокнига потрясающая, никогда ранее не видела такие», «Невероятной красоты снимки, в которых жизнь», — написали некоторые.