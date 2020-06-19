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Брухунова похвасталась фотоальбомом с Петросяном 

Вероника Полынина и ещё 1 23 минуты назад
Брухунова похвасталась фотоальбомом с Петросяном
Фото: Instagram
Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась семейным фотоальбомом.
Брухунова продемонстрировала в Instagram альбом с фотографиями 2019 года, на обложке которого красуется ее супруг.
«Это особенная коллекционная фотокнига. Я в этой книге собрала все памятные моменты прошлого 2019 года», — рассказала Брухунова.
По ее словам, брать книгу в руки доставляет ей невероятное эстетическое удовольствие.
В 160-страничном фотоальбоме представлены снимки самой Татьяны, совместных снимков с Евгением Петросяном, кадры из путешествий и фотографии цветов, еды и подарков.
Как сообщал «Рамблер», в мае Татьяна Брухунова продемонстрировала подписчикам в Instagram подарок Евгения Петросяна — кольцо из 18-каратного золота из коллекции «Тиффани» Paloma's Graffiti стоимостью около 50 тысяч рублей.
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Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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