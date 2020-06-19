Малышева спасла жизнь Васильеву

Леночка меня спасла. Направила на лечение, я это сказал всем, в Коммунарку. Меня там вылечили, — цитирует Васильева агентство Nation news.

Ранее историк моды рассказал о своём пребывании в больнице в Коммунарке. Он показал фотографии своей палаты. Ведущий был госпитализирован в медучреждение с двусторонним воспалением лёгких. Один из тестов на коронавирус оказался положительным. Васильев провёл в больнице в Коммунарке 10 дней.

На церемонии премии «Призвание» мужчина поблагодарил медиков за оказанную помощь. Пока ведущий находился на лечении, в студии «Модного приговора» его подменяли коллега с Первого канала Дмитрий Дибров и продюсер Валдис Пельш . К концу мая историк моды вернулся к съёмкам вместе с соведущей Надеждой Бабкиной, которая также была госпитализирована с воспалением лёгких.

Как писал NEWS.ru, Елена Малышева заявила о способности витамина D помогать в профилактике коронавируса. По её словам, отсутствие данного витамина в организме делает его уязвимым перед COVID-19. Витамин D нужен для первичной встречи лимфоцитов с коронавирусной инфекцией, отметила теледоктор.