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Малышева спасла жизнь заразившемуся коронавирусом Васильеву 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Малышева спасла жизнь Васильеву
Фото: globallookpress.com
Ведущий передачи «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев мог погибнуть, но совет теледоктора Елены Малышевой его спас.
Леночка меня спасла. Направила на лечение, я это сказал всем, в Коммунарку. Меня там вылечили, — цитирует Васильева агентство Nation news.
Ранее историк моды рассказал о своём пребывании в больнице в Коммунарке. Он показал фотографии своей палаты. Ведущий был госпитализирован в медучреждение с двусторонним воспалением лёгких. Один из тестов на коронавирус оказался положительным. Васильев провёл в больнице в Коммунарке 10 дней.
На церемонии премии «Призвание» мужчина поблагодарил медиков за оказанную помощь. Пока ведущий находился на лечении, в студии «Модного приговора» его подменяли коллега с Первого канала Дмитрий Дибров и продюсер Валдис Пельш. К концу мая историк моды вернулся к съёмкам вместе с соведущей Надеждой Бабкиной, которая также была госпитализирована с воспалением лёгких.
Как писал NEWS.ru, Елена Малышева заявила о способности витамина D помогать в профилактике коронавируса. По её словам, отсутствие данного витамина в организме делает его уязвимым перед COVID-19. Витамин D нужен для первичной встречи лимфоцитов с коронавирусной инфекцией, отметила теледоктор.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Малышева , Валдис Пельш , Александр Васильев , Дмитрий Дибров
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