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«Люди, остановитесь»: Домогаров обратился к общественности 

Артём Кульша и ещё 1 17 минут назад
Домогаров объяснил свои слова о неуважении к зрителям
Фото: РИА Новости
Общественность должна прекратить травлю актера Михаила Ефремова. Об этом актер Александр Домогаров заявил в своем инстаграме.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» погиб.
Вчера Домогаров в своем инстаграме назвал произошедшее страшной катастрофой, а Ефремова — ее виновником. Также он возмутился критикой в адрес коллеги и признался, что больше не желает выходить на сцену, потому что потерял уважение к зрителям.
Некоторое время спустя актер опубликовал еще один пост, в котором объяснил, что предыдущий был посвящен не трагедии Ефремова и не тараканам богемы и творческой тусовки.
«Речь в этих страшных посланиях о вас, "люди". От зависти, от всего, что недоступно, — отсюда рождается жестокость, ненависть и желание растоптать в пыль того, кому аплодировали. Господи, люди, остановитесь! Прекратите травлю!» — написал Домогаров.
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Шоу-бизнес , Александр Домогаров , Михаил Ефремов
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