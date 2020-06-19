Домогаров объяснил свои слова о неуважении к зрителям

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» погиб.

Вчера Домогаров в своем инстаграме назвал произошедшее страшной катастрофой, а Ефремова — ее виновником. Также он возмутился критикой в адрес коллеги и признался, что больше не желает выходить на сцену, потому что потерял уважение к зрителям.

Некоторое время спустя актер опубликовал еще один пост, в котором объяснил, что предыдущий был посвящен не трагедии Ефремова и не тараканам богемы и творческой тусовки.