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Домогаров объяснил свои слова о неуважении к зрителям 

Lenta.ru 55 минут назад
Домогаров объяснил свои слова о неуважении к зрителям
Фото: РИА Новости
Актер Александр Домогаров объяснил свои слова о неуважении к зрителям. Об этом он написал в своем Instagram.
Он заявил, что его пост был посвящен «не трагедии артиста Ефремова, а страшным посланиям от людей, которые копили яд от зависти и от всего, что им не доступно». «Прекратите травлю! Михаил понесет наказание! Но не ваше», — сказал он.
Ранее артист обличил критиков Ефремова, будто бы они «не пили, не бросали жен, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, не продавались за гроши и не подставляли своих товарищей ради своей выгоды». Он заявил, что ситуация с актером показала отношение общества «людей», и у него — богемы и артиста — теперь нет никакого желания выходить на сцену к зрителям, к которым он никогда не будет теперь чувствовать уважения.
8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Позднее в его организме также обнаружили следи наркотиков.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Домогаров , Сергей Захаров
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