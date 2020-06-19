Поклонники были просто шокированы его идеальной фигурой. На снимках в Instagram Газманов предстал в полуобнажённом виде, загорелый и накачанный. Пользователи отметили, что 68-летний исполнитель просто великолепен. Многие стали спрашивать, в чём секрет его «вечной молодости».

Комментаторы отметили: «Так выглядеть в 68 лет — преступление», «Вот так должен выглядеть каждый мужчина», «Крутая фигура у Олега. Настоящий качок».

По словам самого Газманова, секрет его внешнего вида в том, что он с детства приучил себя отказываться от вредных продуктов. Кроме того, у него свой особый режим тренировок — каждый день он отжимается столько раз, сколько ему лет, пишет Teleprogramma.pro.