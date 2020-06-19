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Поклонники Газманова удивились внешнему виду певца 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Певец Олег Газманов разметил в Сети серию снимков с отдыха. На фото артист вместе со своей женой Мариной Муравьёвой катается на байдарках.
Поклонники были просто шокированы его идеальной фигурой. На снимках в Instagram Газманов предстал в полуобнажённом виде, загорелый и накачанный. Пользователи отметили, что 68-летний исполнитель просто великолепен. Многие стали спрашивать, в чём секрет его «вечной молодости».
Комментаторы отметили: «Так выглядеть в 68 лет — преступление», «Вот так должен выглядеть каждый мужчина», «Крутая фигура у Олега. Настоящий качок».
По словам самого Газманова, секрет его внешнего вида в том, что он с детства приучил себя отказываться от вредных продуктов. Кроме того, у него свой особый режим тренировок — каждый день он отжимается столько раз, сколько ему лет, пишет Teleprogramma.pro.
Ранее фанаты певца Николая Расторгуева обеспокоились его усталым видом. Некоторые предположили, что музыкант опять борется с серьёзным недугом. Певец Леонид Агутин, который разместил в Сети его фото, решил вмешаться в обсуждения. По его словам, с лидером «Любэ» всё хорошо. Просто он выбрал неудачный фильтр для снимка, писал NEWS.ru.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Видео , Леонид Агутин , Николай Расторгуев , Олег Газманов
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