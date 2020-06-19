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Адвокат оценил вольное поведение Ефремова на домашнем аресте 

News.ru 33 минуты назад
«Ефремов может схитрить»
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Михаил Ефремов может схитрить, чтобы пообщаться на домашнем аресте с друзьями, а продолжать пить алкоголь ему никто не запретит. Адвокат Леонид Ольшанский прокомментировал условия, в которых актёр ожидает суда.
Домашний арест регламентируется решением суда и исполнительным производством. Последнее относится к компетенции судебных приставов, которые могут в любое время прийти и проверить, находится ли арестованный дома, сказал адвокат в эфире радио KP.RU.
Ефремову нельзя пользоваться интернетом и телефоном, если только речь не идёт о вызове врача или звонке судебному приставу. Арестант должен носить специальный браслет.
Что касается приёма гостей, то тут всё зависит от мастерства адвоката.
Если ты скажешь, что к тебе просто придут гости языком почесать, номер не пройдет. А если скажешь: «Прошу разрешить моей двоюродной тётке с мужем приносить мне два раза в день еду», — это может пройти, — пояснил Ольшанский.
Звонить можно и с телефона соседа, если он спустит аппарат на верёвочке с балкона. Но стоит раз попасться — и можно угодить из домашних условий в СИЗО.
Насчёт алкоголя никаких запретов нет: Ефремов может спокойно опустошать запасы спиртного дома. Продлевать домашний арест по ходатайству следователя можно много раз. Но в данном случае правоохранители не будут тянуть время из-за слишком резонансного дела.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян.
Ранее NEWS.ru сообщал, что семья погибшего в ДТП Сергея Захарова разрешила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу денежной компенсации, которую предложил актёр Михаил Ефремов.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Леонид Ольшанский , Сергей Захаров , ФСИН , Комсомольская правда
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