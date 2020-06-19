Цискаридзе рассказал о «чудовищном» состоянии Ефремова

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе призвал в своем Instagram "не усугублять" положение Михаила Ефремова после смертельного ДТП с участием актера в центре Москвы.
Цискаридзе подчеркнул, что не является другом Ефремова, назвав случившееся трагедией и выразив соболезнования семье погибшего водителя Сергея Захарова.
"Полностью разделяю их праведный гнев. Но не могу больше видеть и смотреть, как доводят до самых нехороших решений оступившегося Михаила Ефремова", — написал он.
При этом Цискаридзе призвал "не усугублять тяжелое положение" артиста. "Наблюдая за Михаилом не один год, я понимаю, какое чудовищное моральное состояние у него на душе — осознавать всю тяжесть необдуманного поступка, приведшего к гибели невинного человека. Позвольте свершиться правосудию без вмешательств", — заключил артист.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Будучи за рулем своего автомобиля, артист пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой умер в больнице на следующий день.
Экспертиза установила, что в момент аварии актер был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас артист находится под домашним арестом.