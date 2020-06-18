«Хочу, чтобы учились зарабатывать»: Эмин раскрыл свой главный принцип в воспитании детей 

Эмин Агаларов переживает второй развод. После двух лет отношений он расстался с Аленой Гавриловой. При этом они вместе воспитывают годовалую дочку Афину. В новом интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!» артист признался, почему не сохранил брак, а также развеял слухи о романах с другими женщинами. Он вспомнил, как стал звездой и раскрыл планы на будущее.

Эмин признался, что никогда не получал карманные деньги, а в подростковом возрасте даже мыл окна машин в центре Москвы , чтобы иметь личный заработок. Певец также был ограничен в расходах, когда жил в США . Просить у мамы денег он стыдился, поэтому стал работать. Будущий миллионер был гардеробщиком, заправщиком и даже продавал вещи в Интернете. Уже после учебы он стал помогать отцу развивать семейный бизнес.

От первой жены Лейлы Алиевой у него есть двое сыновей, которые родились в 2008 году, а также приемная дочка Амина. С детьми он регулярно видится и активно участвует в их жизни. Артист признался, что использует систему воспитания своего отца.

«Я стараюсь, чтобы они уже понимали, что если они что-то хотят, особенно денег, как например на кристаллы (игра) в своих мобильных телефонах, то они должны что-то сделать — заняться спортом, похудеть, выполнить домашние задания. Я стараюсь действовать в этом направлении. Хочу, чтобы учились зарабатывать. Но я провожу с ними мало времени, сейчас эта пандемия, и я не могу туда полететь, но планирую это исправить. Я хочу с ними проводить больше времени», — рассказал Эмин.

Он отметил, что в юности пытался сам зарабатывать деньги, поэтому хочет, чтобы и его дети знали им цену и стремились к достатку собственными силами. Один из сыновей — Али — часто публикует фото со звездами. Ведущая поинтересовалась: не тянется ли мальчик к шоу-бизнесу.

«Да, тянется. Мы с ним разговаривали на эту тему. У меня есть позиция касательно моих детей. Я хочу их во всем поддержать. Но как говорил мой отец, не важно, какое ты выбрал направление, главное добиться в нем успеха», — поделился Агаларов.

Он подчеркнул, что сам стал артистом, без поддержки родителей. Если сын захочет петь, то Эмин не будет этому противостоять.