Канделаки жестко ответила на оскорбления Собчак

Телезвезды Ксения Собчак Тина Канделаки публично обменялись упреками в адрес друг друга. Собчак, принимая участие в YouTube-шоу, назвала Канделаки некрасивой и слишком толстой для рекламы спорта. Та в ответ отметила, что Собчак рекламирует косметику, будучи обладательницей «очень плохой кожи, опухшего лица и синяков».

Телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки вновь обменялись публичными оскорблениями. Бывшие подруги не упускают возможности продемонстрировать свою враждебность. В очередной раз первой напала жена театрального режиссера Константина Богомолова . Будучи гостьей YouTube-шоу Comment Out, Собчак посчитала необходимым дать свою оценку внешности Канделаки.

«Вот здесь максимально некрасивая фотография. Почему человек весом 70 килограммов все время рекламирует спорт? Я не понимаю», — заявила журналистка, глядя на фотографию генерального продюсера «Матч ТВ». Более того, она назвала ее «некрасивой».

Реагируя на это в своем Instagram-аккаунте, Канделаки написала, что могла бы зеркально ответить на этот «глупый, неуместный и задевающий миллионы женщин вопрос» и спросить: «А почему женщина с очень плохой кожей, опухшим лицом и синяками рекламирует косметику?»

Однако, по ее мнению, проблемы, которые олицетворяет Собчак, весьма серьезны, чтобы отвечать на них в том же духе: высмеивая и оскорбляя.

«Совершенно не важно, весит ли человек 58, 70 или 75 килограммов. Пропаганда здорового образа жизни своим личным примером вдохновляет куда убедительнее, чем менторский тон человека, мнящего себя нравственным ориентиром», — написала Канделаки.

Она также подчеркнула, что уважает бодипозитив за укрепление веры человека в себя и поощрение в принятии своей индивидуальности.

«Никакой нормы нет. Никакого комитета правильной модели поведения, стандартов хорошего внешнего вида не существует в принципе. — указала медиаменеджер.

— Я искренне уважаю бодипозитив за то, что он отменяет «нелюбовь к себе». Потому что выключить ханжей вроде Ксении из своей жизни очень просто. А вот прекратить самоуничижение намного сложнее. Тем более когда такие вот «расово верные» люди вещают свой «обыкновенный фашизм» из каждой трубы».

Отметим, что вражда бывших подруг и соведущих проекта «Две звезды» длится уже более десяти лет. В 2013 году Канделаки раскрыла в своем блоге истоки этого конфликта.

«Четыре года назад, когда мы с Ксенией вели программу «Две звезды», я ей честно сказала, что мне больше не интересно работать только ведущей. Предложила вместе начать делать что-то более интересное, чем объявление песен», — писала она.

По словам Канделаки, она предложила коллеге воспользоваться ее бизнес-связями и наладить их пиар-коммуникации. Однако ту идея не заинтересовала, поскольку ее финансовое положение и без того было весьма комфортным.

«Квартира, «Бентли», подаренный Савицким, бриллианты и возможность наслаждаться жизнью наследницы. Я выбрала другой путь», — написала она.

Встав на разные дороги, телезвезды стали позволять себе много критики в адрес друг друга. По словам Канделаки, «борца за свободу и справедливость» Собчак всегда чрезмерно беспокоила ее личная жизнь и деньги. Оппонентка, в свою очередь, заявила, что та поразила ее своим «цинично-диким поведением».

«Ненавижу когда врут. И так бессовестно… С удивлением прочитала странный пост Тины в Instagram.

Я не считала возможным выводить в публичную плоскость наши разговоры, пусть и многолетней давности, но раз уж Тина это сделала, то тогда уж я скажу как было на самом деле», — написала она, сопроводив текст снимком, на котором изображена она с белой лентой на груди и устремленными вверх глазами.

Собчак подтвердила, что между гастролями у них действительно состоялся разговор про будущее, но совсем не тот, о котором говорила Канделаки.

«Тина искренне удивлялась, почему я летаю по городам и весям, имея знакомства «наверху». Она говорила о том, что сейчас все деньги у чиновников. Предлагала построить совместный бизнес буквально следующим образом: «Я иду и прошу здание в Москве бесплатно под мою фамилию, а Тина под это придумывает, как она это тогда назвала, „какую-то социалочку“.