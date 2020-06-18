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Домогаров обиделся на зрителей из-за травли Ефремова и отказался выходить на сцену 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Домогаров обиделся на зрителей из-за Ефремова
Фото: globallookpress.com
Актер Александр Домогаров выступил в поддержку своего коллеги Михаила Ефремова.
С момента смертельной аварии с участием Михаила Ефремова прошло больше недели. Сейчас артист находится под домашним арестом. Свою квартиру в Плотниковом переулке он покидает только для того, чтобы отправиться на очередной многочасовой допрос. По словам домработницы Ефремова, за эти десять дней он сильно похудел, так как ничего не ест, и испытывает боль в сердце, из-за чего к артисту часто вызывают медиков.
Несмотря на плачевное положение Ефремова, многие продолжают проклинать его и желать самого жестокого наказания. Такое поведение людей до того возмущает артиста Александра Домогарова, что у него пропало желание выступать перед публикой.
— Я понимаю, что навлеку на себя гнев, но, клянусь, у меня нет теперь никакого желания выходить на сцену перед вами, давать концерты, — написал 56-летний артист в своем Instagram, обращаясь к подписчикам. — Страшная катастрофа, которая произошла с Мишей — лакмусовая бумажка, которая показала общество «людей». И это ужасно, что произошло. Миша виноват, и судить его будет суд.
Домогаров указал своей аудитории на то, что в мире нет ни одного безгрешного человека, поэтому и осуждать его коллегу никто не имеет права.
— А вы, осуждающие, не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не били женщин, не изменяли, не ночевали у приятелей или подруг, кормили всех своих детей?! — продолжает Александр. — И вы смеете осуждать! Вы, которые топчитесь на крови?! У меня нет никакого желания выходить к вам на сцену! Мы богема, мы увядшая культура, мы не несем ничего хорошего. Не ходите в театр! По крайней мере на мои спектакли… Я никогда не буду к вам, зрители, теперь чувствовать уважения.
В комментариях подписчики попросили Домогарова не быть таким категоричным и не ровнять всех своих зрителей под одну гребенку. На что Александр еще раз повторил, что только суд должен решить, какое наказание понесет Ефремов, и напомнил: из-за подобной травли Россия уже потеряла талантливого актера Владислава Галкина.
— Народ и СМИ линчевали Влада Галкина и убили его, — сетует Домогаров. — Толпе мало таких смертей.
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Комментарии 21
Шоу-бизнес , Александр Домогаров , Михаил Ефремов , Владислав Галкин
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