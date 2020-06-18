Зинченко рассказала о об изменах мужа в их квартире 

Актриса Екатерина Зинченко в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила , что вынуждена была расстаться с мужем из-за супружеской измены. С профессором математики, который был на 20 лет старше, артистка прожила два года.

Зинченко подчеркнула, что влюбилась в 42-летнего мужчину, когда ей было 22. По ее словам, она всегда общалась с «ребятами постарше», поскольку ровесники ее не интересовали.

«Моя подруга познакомилась с его другом. Так они нас и свели», — пояснила она.

Зинченко забеременела. Её избранник заявил, что против аборта и выразил желание жениться на актрисе. Пара сыграла свадьбу. Однако после двух лет совместной свадьбы актриса ушла от супруга и подала на развод. Причиной стала его измена.

«Однажды я пришла домой со съемок, а там любовница», — заявила она.