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Зинченко рассказала о об изменах мужа в их квартире 

Павел Тиунов 1 час назад
Зинченко рассказала о об изменах мужа в их квартире
Фото: www.kino-teatr.ru
Актриса Екатерина Зинченко в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что вынуждена была расстаться с мужем из-за супружеской измены. С профессором математики, который был на 20 лет старше, артистка прожила два года.
Зинченко подчеркнула, что влюбилась в 42-летнего мужчину, когда ей было 22. По ее словам, она всегда общалась с «ребятами постарше», поскольку ровесники ее не интересовали.
«Моя подруга познакомилась с его другом. Так они нас и свели», — пояснила она.
Зинченко забеременела. Её избранник заявил, что против аборта и выразил желание жениться на актрисе. Пара сыграла свадьбу. Однако после двух лет совместной свадьбы актриса ушла от супруга и подала на развод. Причиной стала его измена.
«Однажды я пришла домой со съемок, а там любовница», — заявила она.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что ведущий программы «Судьба человека» убежденный холостяк Борис Корчевников был женат на актрисе Анне Сесиль Свердловой. Пара развела после 8 лет отношений.
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Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Екатерина Зинченко
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