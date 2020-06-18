Возлюбленный Ольги Бузовой блогер Давид Манукян принял участие в YouTube-шоу
комика Антона Шастуна
«Контакты». Молодой человек оконфузился, когда в его телефоне обнаружились номера нескольких моделей и стриптизерш.
Суть шоу «Контакты» заключается в том, что ведущий задает гостю вопрос, а затем, пролистывая его записную книжку, ищет, кто мог бы помочь участнику с ответом. У молодого человека Бузовой в контактах Шастун обнаружил записи «Алина, Таиланд» и «Алиса, Таиланд».
На вопрос, кто это, Манукян замешкался и начал оправдываться: мол, он точно не помнит, но это скорее всего его давние знакомые. Он также не исключил, что это могут быть модели, которых он задействовал в своих клипах.
«Исключительно подчёркиваю, родная моя, для съёмок. Можно потом пройтись по всем контактам», - обратился блогер к Бузовой через экран.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Давид Манукян подарил своей возлюбленной кольцо с бриллиантами за почти 10 тысяч долларов. Дорогим подарком телеведущая похвасталась перед своими подписчиками в Instagram.